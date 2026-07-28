Kendi kendini "dünyanın en büyük kulübü" ilan eden Real Madrid'in dünyanın en iyi oyuncularının peşine düşmesi, yıllardır kulübün öz anlayışının bir parçası. Bu nedenle eflatun-beyazlıların birkaç haftadır Manchester City'den Rodri ile anılması büyük bir sürpriz değil; zira orta sahanın beyni İspanya'nın Dünya Kupası zaferinin ardından turnuvanın en iyi oyuncusu seçildi. En geç bu ödülle birlikte Real'in bu konuyla ilgilenmesi kaçınılmaz hale geldi. Ancak 30 yaşındaki oyuncunun transfer edilmesinin gerçekten Madrid ekibi için iyi bir fikir olduğu söylenemez.

Real'de şu anda Rodri'nin, iki Bundesliga yıldızıyla birlikte Michael Olise (Bayern Münih) ve Yan Diomande (RB Leipzig) ile anılmasının büyük ölçüde bir kez daha başkan Florentino Perez'le ilgisi var: Perez, haziran ayı başında rakibi Enrique Riquelme ile yoğun bir seçim kampanyası yürütmüş, bu sürecin sonunda da görevinde rahat şekilde yeniden onay almıştı. Büyük sözlerle taraftarlara ve kulüp üyelerine yaz için dev bir transfer sözü vermiş, bir yıldız oyuncu için 150 milyon euroluk teklif yapacağını açıklamıştı.

"Bu teklif Cristiano Ronaldo ya da Kaka kalibresinde bir oyuncu için geçerli" diyen Perez'in sonunda ortaya koyduğu isim ise çok daha az cazibe, oyun zekâsı ve gol tehdidi taşıdı: Julian Alvarez bu bedelle Atletico Madrid'den gelmeliydi, ancak şehirdeki rakip eflatun-beyazlıların belki de çok ciddi olmayan teklifini sert ve hızlı biçimde geri çevirdi. Sonrasında Real'de transfer piyasasında elbette hareketlilik yaşandı, ancak taraftarı iki kupasız yılın ardından altın günlerin hayalini kurduracak o büyük anlaşma gelmedi. İlk olarak eski teknik direktör Jose Mourinho geri döndü; Santiago Bernabeu'daki döneminde kupalar kazansa da Pep Guardiola'nın Barcelona'sıyla bitmeyen düelloda çoğu zaman kısa kalan taraf olmuştu.

Real şimdiye kadar transfer piyasasında büyük ses getiren hamleyi yapamadı

Real, Marc Cucurella (Chelsea) ve Denzel Dumfries (Inter Milan) için toplam 75 milyon euro ödeyerek iki bek transfer etti, bonservissiz gelen Ibrahima Konate (Liverpool) ile savunmaya bir takviye daha yaptı. Bernardo Silva (Manchester City) için de, 31 yaşında Rodri'den bile daha yaşlı olmasına rağmen, bir başka deneyimli oyuncu olarak bonservis bedeli ödenmedi. Ancak duyurulan büyük transfer etkisi ortaya çıkmadı ve Rodri elbette böyle bir hamleyle bunu sağlayabilir.

Rodri'nin 2024'te yaşadığı çapraz bağ yırtığına rağmen hâlâ sahip olduğu oyun kalitesi ve bunu ABD, Kanada ve Meksika'daki turnuvada bir kez daha etkileyici şekilde kanıtlaması, oyuncu piyasaya çıkarsa Real'in onun için girişimde bulunması gerektiğini elbette destekleyen unsurlar. Sky Sport'un haberine göre City, 2027'de bitecek sözleşmesini uzatması için oyuncuya bir teklif sundu, ancak şu ana kadar Skyblues ile anlaşma sağlanamadı. Aynı haberde ayrıca Real'in Rodri'ye 2030'a kadar eflatun-beyazlılara imza atması için teklif yaptığı da belirtildi.

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Ancak tam da bu Real ilgisini yalanlayan başka haberler de var. İspanyol spor gazetesi AS, kulüp içindeki kaynaklara dayandırdığı haberinde, Rodri'ye yönelik olduğu iddia edilen ilginin yalnızca İspanya'nın Dünya Kupası'ndaki başarısıyla bağlantılı olduğunu aktardı. Real'in Toni Kroos ve Luka Modric'in ayrılıklarının ardından orta sahada bir oyun kurucu olarak şüphesiz acısını çektiği oyuncu Madrid'e gelirse, yeni teknik direktör Mourinho'nun oyun fikri tamamen altüst olurdu.

Rodri'yle birlikte topa sahip olmaya dayalı bir futbol gelir; 30 yaşındaki oyuncu oyunun ne zaman hızlandırılması, ne zaman sakinleştirilmesi gerektiğini belirler ve her hücum onunla başlar. Ancak Real, Carlo Ancelotti döneminde başlayan süreçle birlikte son dönemde rakibe topu bırakmakta sorun yaşamayan ve hızlı Vinicius Junior ile Kylian Mbappe üzerinden geçiş anlarını değerlendiren bir takıma dönüşmüştü.

Maresca'dan Rodri'nin yokluğuna ilişkin açıklama: "Dinlenmesi ve toparlanması gerekiyor"

Bu nedenle Rodri'nin gerçekten Real teknik direktörüne ve onun oyun anlayışına uyup uymadığı bir büyük soru. Gündeme getirilen 100 milyon euroluk bonservis bedelinin 30 yaşındaki bir oyuncu için fazla olup olmadığı ise başka bir soru. Yine de Rodri bu yaz, önünde hâlâ birkaç iyi yıl varmış ve bu fiyatı hak ediyormuş izlenimi verdi. Ancak ardından geçen hafta kulübünden, derhal sırt ameliyatı olması gerektiği ve ilk etapta belirsiz bir süre sahalardan uzak kalacağı haberi geldi. "Pazartesi günü ameliyat olacak. Sonra tatile ihtiyacı var, dinlenmesi ve toparlanması gerekiyor. Ardından tekrar bize dönecek" dedi City teknik direktörü Maresca.

Ancak gerçekten Manchester'a dönüp dönmeyeceği kesin değil. RMC'ye göre, sırt ameliyatı olsun ya da olmasın, artık Paris Saint-Germain de Rodri'yle ilgileniyor; her ne kadar Fransız ekibinin orta sahası Vitinha, Fabian Ruiz ve Joao Neves ile mükemmel şekilde dolu olsa da. Üst üste kazanılan iki Şampiyonlar Ligi şampiyonluğu çok şey anlatıyor.

Rodri'nin kendisinin ise İngiltere'de geçirdiği yedi yılın ardından İspanya'ya dönüşü tercih ettiği belirtiliyor. Onu Real'e gitmeye ikna etmek, şu ana kadar anlaşmaya yanaşmayan ve bir transfer üzerinde çalışmayan kulübünü ikna etmekten muhtemelen çok daha kolay olurdu. Ancak Florentino Perez, bir şeyi gerçekten istediğinde maddi anlamda gayet ikna edici olabilmesiyle tanınıyor. Sonuçta Real taraftarına yerine getirmeyi fazlasıyla isteyeceği bir söz verdi.