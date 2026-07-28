Kendi kendini "dünyanın en büyük kulübü" ilan eden Real Madrid'in dünyanın en iyi oyuncularının peşine düşmesi, yıllardır kulübün öz tanımı olmuş durumda. Bu nedenle son haftalarda Manchester City'den Rodri'nin Eflatun-Beyazlılarla anılması büyük bir sürpriz değil; zira orta sahanın oyun kurucusu İspanya'nın Dünya Kupası zaferinin ardından turnuvanın en iyi oyuncusu seçildi. En geç bu ödülle birlikte Real'in konuyla ilgilenmesi gerekiyordu. Ancak 30 yaşındaki oyuncunun transferinin gerçekten Madridliler için iyi bir fikir olup olmadığı kesin değil.

Rodri'nin şu anda Real ile anılmasının, iki Bundesliga yıldızı Michael Olise (Bayern Münih) ve Yan Diomande (RB Leipzig) ile birlikte gündeme gelmesinin büyük ölçüde bir kez daha başkan Florentino Perez ile ilgisi var: Perez, haziran başında rakibi Enrique Riquelme ile yoğun bir seçim kampanyası yürütmüş, bunun sonunda da görevinde rahat şekilde kalmıştı. Büyük konuşarak taraftarlara ve kulüp üyelerine yaz için mega bir transfer sözü vermiş, bir süper yıldız için 150 milyon euro değerinde teklif yapacağını açıklamıştı.

"Teklif, Cristiano Ronaldo ya da Kaka kalibresinde bir oyuncu için geçerli" diyen Perez'in planı, sonunda çok daha az gösteriş, yaratıcılık ve gol tehdidiyle sonuçlandı: Julian Alvarez'in bu bedelle Atletico Madrid'den gelmesi hedefleniyordu, ancak şehirdeki rakip Eflatun-Beyazlıların belki de çok ciddi olmayan teklifini sert ve hızlı bir şekilde geri çevirdi. Sonrasında Real'de transfer piyasasında elbette hareketlilik yaşandı, ancak taraftarlara iki kupasız yılın ardından altın günlerin hayalini kurduracak o tek hamle gelmedi. Önce, Santiago Bernabeu döneminde kupalar kazanmış olsa da Pep Guardiola'nın Barcelona'sına karşı süregelen düelloda çoğu zaman kaybeden tarafta kalan eski teknik direktör Jose Mourinho geri döndü.

Real, transfer piyasasında şu ana kadar büyük bir ses getiremedi

Real, Marc Cucurella (Chelsea) ve Denzel Dumfries (Inter) için toplam 75 milyon euro ödeyerek iki bek transfer etti, Liverpool'dan boşa çıkan Ibrahima Konate ile de savunmaya bir takviye daha yaptı. 31 yaşındaki Bernardo Silva (Manchester City) için de, Rodri'den daha yaşlı olmasına rağmen, bonservis bedeli ödenmedi. Ancak duyurulan büyük transfer etkisi ortaya çıkmadı ve bunu elbette Rodri bir hamleyle sağlayabilir.

Rodri'nin 2024'te yaşadığı çapraz bağ yırtığına rağmen hâlâ sahip olduğu futbol kalitesi ve bunu ABD, Kanada ve Meksika'daki turnuvada bir kez daha etkileyici biçimde göstermesi, piyasaya çıkması halinde Real'in onun için harekete geçmesi gerektiğini elbette destekliyor. Sky Sport'un haberine göre, City oyuncuya 2027'de bitecek sözleşmesini uzatması için bir teklif sundu, ancak şu ana kadar Skyblues ile bir anlaşma sağlanamadı. Aynı haberde, Real'in de Rodri'ye Eflatun-Beyazlılarla 2030'a kadar sözleşme imzalaması için teklif yaptığı belirtiliyor. Şu sıralarda 50 ila 60 milyon euro arasında bir teklifin hazırlandığı ifade ediliyor.

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Bununla birlikte, tam da bu Real ilgisini yalanlayan başka haberler de var. İspanyol spor gazetesi AS, kulüp içinden kaynaklara dayandırdığı haberinde, Rodri'ye yönelik bu sözde ilginin yalnızca İspanya'nın Dünya Kupası'ndaki başarısıyla bağlantılı olduğunu aktardı. Real'in Toni Kroos ile Luka Modric'in ayrılıklarının ardından orta sahada yön veren bir oyuncu olarak kuşkusuz ciddi şekilde özlediği Rodri'nin Madrid'e gelmesi halinde, yeni teknik direktör Mourinho'nun oyun fikri tamamen altüst olurdu.

Rodri ile birlikte, 30 yaşındaki oyuncunun oyunun ne zaman hızlanması ya da sakinleşmesi gerektiğini belirlediği ve her hücumun ondan başladığı bir topa sahip olma futbolu gelir. Ancak Real, Carlo Ancelotti döneminde başlayan süreçte son dönemde rakibe topu bırakmakta sorun yaşamayan ve hızlı Vinicius Junior ile Kylian Mbappe üzerinden geçiş anlarını değerlendiren bir takıma dönüşmüştü.

Maresca, Rodri'nin yokluğu hakkında: "Dinlenmesi ve toparlanması gerekiyor"

Bu nedenle Rodri'nin gerçekten Real teknik direktörüne ve onun oyun tarzına uyup uymadığı büyük sorulardan biri. Gündeme getirilen 100 milyon euroluk bonservisin 30 yaşındaki bir oyuncu için fazla olup olmadığı ise bir diğeri. Yine de Rodri bu yaz, önünde hâlâ birkaç iyi yıl varmış ve bu bedeli gerçekten hak ediyormuş izlenimi verdi. Rodri'nin kendisi de Atletico Madrid geçmişine rağmen, Eflatun-Beyazlılar için oynamaya açık olduğu izlenimini sık sık verdi.

"Atletico'da oynamış olmam, Real'de oynamama engel değil. Bu yolu izleyen başka oyuncular da var" diyerek ilkbaharda dikkat çekici bir mesaj vermiş, böylece oyun kurucunun İspanya'nın başkentine dönüşüne dair ilk spekülasyonları başlatmıştı.

Ancak geçen hafta kulübünden, derhal sırt ameliyatı olması gerektiği ve şimdilik belirsiz bir süre sahalardan uzak kalacağı haberi geldi. City Teknik Direktörü Maresca, "Pazartesi günü ameliyat olacak. Ardından tatile ihtiyacı var, dinlenmeli ve toparlanmalı. Sonra yeniden aramıza dönecek" dedi. Salı günü ise Skyblues operasyonun başarıyla geçtiğini duyurdu. Kulüp açıklamasında, "Kulüpteki herkes ona hızlı bir iyileşme süreci diliyor" ifadelerine yer verdi.

Ancak gerçekten Manchester'a dönüp dönmeyeceği kesin değil. RMC'ye göre Real'in yanı sıra, sırt ameliyatına rağmen ya da ameliyata rağmen, Paris Saint-Germain de artık Rodri'yle ilgileniyor. Fransız ekibinin orta sahası Vitinha, Fabian Ruiz ve Joao Neves ile mükemmel şekilde dolu olsa da... Üst üste gelen iki Şampiyonlar Ligi şampiyonluğu her şeyi anlatıyor.

Rodri'nin kendisinin, İngiltere'de geçirdiği yedi yılın ardından İspanya'ya dönmeyi tercih ettiği belirtiliyor. Muhtemelen Real'e transfer olmaya kulübünden çok daha kolay ikna edilebilir; çünkü kulübü şu ana kadar ayak diretiyor ve bu anlaşma için çalışmıyor. Ancak Florentino Perez, bir şeyi gerçekten istiyorsa mali açıdan son derece ikna edici olabilen biri olarak tanınıyor. Sonuçta Real taraftarlarına tutmayı çok isteyeceği bir söz verdi.