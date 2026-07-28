Kendi kendini "dünyanın en büyük kulübü" ilan eden Real Madrid, dünyanın en iyi oyuncularını kadrosuna katmak için çaba gösteriyor; bu, yıllardır kulübün öz anlayışının bir parçası. Bu nedenle eflatun-beyazlıların birkaç haftadır Manchester City'den Rodri ile anılması büyük bir sürpriz değil; zira orta saha orkestra şefi İspanya'nın Dünya Kupası zaferinin ardından turnuvanın en iyi oyuncusu seçildi. En geç bu ödülle birlikte Real'in bu konuyla ilgilenmesi kaçınılmaz hale geldi. Ancak 30 yaşındaki oyuncunun transferinin gerçekten Madridliler için iyi bir fikir olup olmadığı kesin değil.

Real'de şu anda Rodri'nin, iki Bundesliga yıldızı Michael Olise (Bayern Münih) ve Yan Diomande (RB Leipzig) ile birlikte gündeme gelmesinin büyük ölçüde yine başkan Florentino Perez ile ilgisi var: Perez, haziran ayının başında rakibi Enrique Riquelme ile yoğun bir seçim kampanyası yürütmüş, kampanyanın sonunda da görevine rahat bir şekilde yeniden seçilmişti. İddialı açıklamalar yapan Perez, taraftarlara ve kulüp üyelerine yaz için dev bir transfer sözü vermiş, bir yıldız oyuncu için 150 milyon euroluk teklif yapacağını duyurmuştu.

"Bu teklif Cristiano Ronaldo ya da Kaka ayarında bir oyuncu için geçerli" diyen Perez'in sözlerinin ardından işin sonunda ortaya çok daha az cazibe, yaratıcılık ve gol tehdidi çıktı: Julian Alvarez'in bu bedelle Atletico Madrid'den gelmesi planlanıyordu, ancak ezeli şehir rakibi Kraliyet ekibinin belki de çok ciddi olmayan teklifini sert ve hızlı şekilde geri çevirdi. Sonrasında transfer piyasasında Real adına hareketlilik yaşandı ama taraftarlara iki kupasız yılın ardından altın günlerin hayalini kurduracak o büyük anlaşma gelmedi. Önce, Santiago Bernabeu'daki döneminde kupalar kazanmasına rağmen Pep Guardiola'nın Barcelona'sına karşı bitmeyen düelloda çoğu zaman geri planda kalan eski teknik direktör Jose Mourinho geri döndü.

Real'de transfer piyasasında şimdiye kadar büyük bir etki yok

Real, Marc Cucurella (Chelsea) ve Denzel Dumfries (Inter) için toplam 75 milyon euro ödeyerek iki bek transfer etti, bonservisi elinde olan Ibrahima Konate'yi (Liverpool) de savunmaya ekledi. 31 yaşında olan ve Rodri'den de yaşlı olan Bernardo Silva (Manchester City) için de bonservis bedeli ödenmeden tecrübeli bir takviye yapıldı. Ancak transfer döneminde duyurulan büyük etki ortaya çıkmadı; bunu elbette Rodri bir transferle sağlayabilir.

Rodri'nin 2024'te yaşadığı çapraz bağ yırtığına rağmen hâlâ sahip olduğu oyun kalitesi ve bunu ABD, Kanada ve Meksika'daki turnuvada bir kez daha etkileyici şekilde kanıtlaması, oyuncu piyasaya çıkarsa Real'in onun için harekete geçmesi gerektiğini elbette düşündürüyor. Sky Sport'un haberine göre City, 2027'de sona erecek sözleşmesini uzatması için ona bir teklif sundu, ancak şu ana kadar Skyblues ile bir anlaşma sağlanamadı. Aynı haberde, Real'in de Rodri'ye Kraliyet ekibinde 2030'a kadar sözleşme imzalaması için teklif sunduğu belirtiliyor. Şu sıralar 50 ila 60 milyon euro arasında bir teklifin hazırlandığı ifade ediliyor.

Getty Images

Ancak tam da bu Real ilgisini yalanlayan başka haberler de var. İspanyol spor gazetesi AS, kulüp içinden kaynaklara dayandırdığı haberinde, Rodri'ye yönelik iddia edilen ilginin yalnızca İspanya'nın Dünya Kupası'ndaki başarısıyla bağlantılı olduğunu aktardı. Real'in Toni Kroos ve Luka Modric'in ayrılıklarının ardından orta sahada bir yönetici olarak şüphesiz büyük eksikliğini hissettiği oyuncu Madrid'e gelirse, yeni teknik direktör Mourinho'nun oyun fikri tamamen altüst olur.

Rodri ile birlikte topa sahip olma odaklı bir futbol gelir; 30 yaşındaki oyuncu oyunun ne zaman hızlandırılması ya da sakinleştirilmesi gerektiğini belirler ve her atak onunla başlar. Ancak Real, Carlo Ancelotti döneminde başlayan süreçten itibaren son olarak rakibe topu bırakmakta sorun yaşamayan ve hızlı Vinicius Junior ile Kylian Mbappe üzerinden geçiş anlarına oynayan bir takıma dönüşmüştü.

Maresca'dan Rodri'nin yokluğu hakkında: "Dinlenmesi ve toparlanması gerekiyor"

Bu nedenle Rodri'nin gerçekten Real teknik direktörüne ve onun oyun tarzına uyup uymadığı büyük sorulardan biri. Gündeme getirilen 100 milyon euroluk bonservis bedelinin 30 yaşındaki bir oyuncu için fazla olup olmadığı ise bir diğer soru. Ancak Rodri bu yaz, önünde hâlâ birkaç iyi yıl varmış ve bu bedeli haklı çıkarıyormuş izlenimi verdi. Rodri'nin kendisi de Atletico Madrid geçmişine rağmen, Kraliyet ekibinde oynamaya açık olduğu yönünde sık sık bir izlenim yarattı.

"Atletico'da oynamış olmam, Real'de oynamama engel değil. Bu yolu izleyen başka oyuncular da var" diyerek ilkbaharda dikkat çekici bir mesaj vermiş ve orta saha orkestra şefinin İspanya'nın başkentine dönüşüne dair ilk spekülasyonları başlatmıştı.

Ancak geçen hafta kulübünden, derhal bir sırt ameliyatı geçirmesi gerektiği ve şimdilik belirsiz bir süre sahalardan uzak kalacağı haberi geldi. City Teknik Direktörü Maresca, "Pazartesi ameliyat olacak. Sonra tatile ihtiyacı var, dinlenmesi ve toparlanması gerekiyor. Sonrasında tekrar bize dönecek" dedi.

Ancak gerçekten Manchester'a dönüp dönmeyeceği kesin değil. RMC'ye göre, sırt ameliyatına rağmen Paris Saint-Germain de artık Rodri ile ilgileniyor, her ne kadar Fransız ekibinin orta sahası Vitinha, Fabian Ruiz ve Joao Neves ile mükemmel şekilde dolu olsa da. Üst üste kazanılan iki Şampiyonlar Ligi şampiyonluğu zaten çok şey anlatıyor.

Rodri'nin kendisinin ise İngiltere'de geçirdiği yedi yılın ardından İspanya'ya dönüşü tercih ettiği belirtiliyor. Oyuncuyu Real transferine ikna etmek, şu ana kadar anlaşmaya yanaşmayan ve böyle bir transferde iş birliği yapmayan kulübünü ikna etmekten muhtemelen çok daha kolay olacaktır. Ancak Florentino Perez, bir şeyi gerçekten istiyorsa mali açıdan son derece ikna edici olabilen bir isim olarak biliniyor. Sonuçta Real taraftarlarına yerine getirmeyi çok isteyeceği bir söz verdi.