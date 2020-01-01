Jose Mourinho: Casillas muhteşem bir kaleci ve harika bir insan

Tottenham Teknik Direktörü Jose Mourinho, futbol kariyerine nokta koyan eski öğrencisi Iker Casillas hakkında övgü dolu sözler kullandı.

efsanesi Iker Casillas futbol hayatına son noktayı koyduğunu açıkladı.

Real Madrid'i çalıştırdığı dönemde Casillas ile iyi bir ilişkisi olmayan Jose Mourinho, İspanyol futbolcunun emeklilik kararının ardından AS gazetesine yaptığı açıklamada, yıllar geçtikçe dost olduklarını dile getirdi:

"Onun zekası ve olgunluğu her zaman birbirimize saygı duymamızı sağladı. Yıllar geçtikçe iyi bir dostluk kurmayı sağladık. Casillas, Real Madrid, İspanya ve dünya tarihinin en iyi kalecilerinden biri. Onunla birlikte 'yı kazandım ve kariyerimin en zor anlarını yaşadım. O muhteşem bir kaleci ve harika bir insan."

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Altyapısından yetiştiği Real Madrid'in kalesini 16 yıl koruyan ve tüm kulvarlarda 725 maça çıkan Casillas, başkent ekibiyle 3'ü UEFA Şampiyonlar Ligi, 5'i La Liga olmak üzere 19 kupa şampiyonluğu yaşadı.