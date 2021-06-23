Jose Mourinho: "Bruno Fernandes sahada hayalet gibiydi"

Jose Mourinho, vatandaşı Bruno Fernandes’in Euro 2020’de Portekiz formasıyla sergilediği performansı eleştirdi.

Bruno Fernandes için ‘hayalet gibiydi’ ifadesini kullanan Jose Mourinho, yıldız oyuncunun etkisiz görüntüsüne vurgu yaptı.

Kısa süre önce Serie A ekiplerinden Roma’nın başına geçen Mourinho, Bruno Fernandes’in inanılmaz bir potansiyele sahip olduğunu, ancak Manchester United’daki oyununu milli takıma taşıyamadığını söyledi.

Deneyimli teknik adam buna karşın, Fernandes’in Çarşamba günü Fransa karşısında performansını yukarı çekeceğine inanıyor.

Mourinho neler söyledi?

talkSPORT’a konuşan Mourinho’nun açıklamaları şu şekilde:

“Portekiz en iyi futbolunu oynadığında herkesi yenebilecek güçte.”

“Ama 11 oyuncudan da katkı almak zorundayız. Bruno Fernandes ilk iki maçta fiziksel olarak sahadaydı, fakat oyunun içinde değildi.”

“Umarım Fransa’ya karşı kendini bulur, çünkü inanılmaz bir potansiyele sahip.”

“Portekiz hücumda üç harika isme sahip; Bernardo Silva, Cristiano Ronaldo ve Diogo Jota.”

“Aradaki bağlantıyı kurmalıyız, ama Bruno şimdilik kadar bunu yapamadı.”

Euro 2020'de beklentileri karşılayamadı

Portekiz adına Avrupa Şampiyonası’nda iki maça da ilk 11’de başlayan Bruno Fernandes, Almanya’ya 4-2 yenildikleri maçın 64. dakikasında yerini Joao Moutinho’ya bırakmıştı.

Fernandes geride kalan iki maçta rakip kaleye yalnızca bir şut gönderdi.

Geride bıraktığımız sezonda Manchester United formasıyla müthiş bir çıkış yakalayan Fernandes, Premier Lig’de çıktığı 37 maçta 18 gol ve 11 asistle oynadı.

26 yaşındaki oyuncu, Avrupa Ligi’nde de 5 gol, 4 asistle takımının finale çıkmasında büyük pay sahibiydi.

Portekiz’in gruptaki şansı

F Grubu'nda iki maçtan üç puan çıkaran Portekiz, Fransa ve Almanya'nın ardından üçüncü sırada yer alıyor.

Portekiz, son maçta Fransa’ya yenilmediği takdirde üst tura çıkacak. Portekiz kazanır, Almanya puan kaybederse, Portekiz grubu lider bitirecek.

Öte yandan Almanya’nın kaybetmesi halinde, Fransa karşısında alınacak mağlubiyet Portekiz’i F Grubu’nda son sıraya itebilir.

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