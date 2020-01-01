Jose Mourinho: "Bizim için kimse ağlamadı!"

Portekizli teknik adam, Pep Guardiola ve Jürgen Klopp'un fikstür eleştirileriyle ilgili konuştu...

Teknik Direktörü Jose Mourinho, Pep Guardiola ve Jürgen Klopp gibi fikstürden şikayetçi olan meslektaşlarına çıkıştı.

Pazar günü ile oynayacakları derbi maç öncesi açıklamalarda bulunan Portekizli teknik adam, sezon başında 18 gün içinde 8 gün maç oynadıklarını hatırlatırken, o dönem kimsenin fikstürden şikayetçi olmadığını söyledi.

"Bir haftada dört maç oynadık ve kimse bizim için ağlamadı veya bize destek çıkmadı. Şimdi bazı meslektaşlarım bu maçları kendileri oynamaya başladıklarında şikayet etmeye başladı." diyen Mourinho, şöyle devam etti: "Öte yandan dört takımın halen bir maç eksik oynamış olmasını da kabullenmek çok zor. Bu maçları ne zaman oynayacaklar, bilemiyoruz. Bu durum ligi etkileyebilecek bir durum. Bunun cevaını öğrenmek istiyorum ama kimsenin makul bir yanıt vereceğini sanmıyorum."

Daha fazla takım

Arsenal ile oynayacakları maçı da değerlendiren Mourinho, karşılaşmanın kendileri açısından farklı bir atmosferde olacağını anlatırken, "Ligde bulunduğumuz konum itibariyle bu maça bize daha çok şey ifade ediyor. Konumumuzu korumak için de kazanmak istiyoruz. Daha önceden olduğu gibi, 'Arsenal'i yenmeliyiz çünkü bunu yapmak taraftarımıza verebileceğimiz tek iyi şey' şeklinde düşünemiyoruz." diye konuştu.