Jose Mourinho: Bir aptal gibi davrandım

Tottenham Teknik Direktörü Jose Mourinho, Southampton karşısında gördüğü sarı kartı değerlendirdi.

İngiltere Premier Lig'in 21. haftasında , 'a konuk oldu.

Karşılaşmanın 77. dakikasında Jose Mourinho, rakip takım antrenörünün yazdığı notu okumaya çalıştığı için sarı kart gördü.

Haberin devamı aşağıda

Maçı Southampton 1-0 kazanırken, mücadelenin ardından BT Sport'a açıklamalarda bulunan Portekizli teknik adam "Kaba ve bir aptal gibi davrandım. Kesinlikle o sarı kartı hak ettim" ifadelerini kullandı.

Jose Mourinho yönetiminde 9 lig maçına çıkan Tottenham, bu karşılaşmaların 5'ini kazanırken, 3 mağlubiyet ve 1 beraberlik aldı.

UEFA Şampiyonlar Ligi'nin son finalisti Premier Lig'de geride kalan 21 haftada topladığı 30 puan ve maç fazlasıyla altıncı sırada yer alıyor.