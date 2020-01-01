Premier Lig

Jose Mourinho: Bir aptal gibi davrandım

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Getty Images
Tottenham Teknik Direktörü Jose Mourinho, Southampton karşısında gördüğü sarı kartı değerlendirdi.

İngiltere Premier Lig'in 21. haftasında Tottenham, Southampton'a konuk oldu.

Karşılaşmanın 77. dakikasında Jose Mourinho, rakip takım antrenörünün yazdığı notu okumaya çalıştığı için sarı kart gördü.

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Maçı Southampton 1-0 kazanırken, mücadelenin ardından BT Sport'a açıklamalarda bulunan Portekizli teknik adam "Kaba ve bir aptal gibi davrandım. Kesinlikle o sarı kartı hak ettim" ifadelerini kullandı.

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Jose Mourinho yönetiminde 9 lig maçına çıkan Tottenham, bu karşılaşmaların 5'ini kazanırken, 3 mağlubiyet ve 1 beraberlik aldı.

UEFA Şampiyonlar Ligi'nin son finalisti Premier Lig'de geride kalan 21 haftada topladığı 30 puan ve maç fazlasıyla altıncı sırada yer alıyor.

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