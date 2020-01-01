Jose Mourinho: Bir aptal gibi davrandım
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İngiltere Premier Lig'in 21. haftasında Tottenham, Southampton'a konuk oldu.
Karşılaşmanın 77. dakikasında Jose Mourinho, rakip takım antrenörünün yazdığı notu okumaya çalıştığı için sarı kart gördü.
Maçı Southampton 1-0 kazanırken, mücadelenin ardından BT Sport'a açıklamalarda bulunan Portekizli teknik adam "Kaba ve bir aptal gibi davrandım. Kesinlikle o sarı kartı hak ettim" ifadelerini kullandı.
Jose Mourinho yönetiminde 9 lig maçına çıkan Tottenham, bu karşılaşmaların 5'ini kazanırken, 3 mağlubiyet ve 1 beraberlik aldı.
UEFA Şampiyonlar Ligi'nin son finalisti Premier Lig'de geride kalan 21 haftada topladığı 30 puan ve maç fazlasıyla altıncı sırada yer alıyor.