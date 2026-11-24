Real Madrid Teknik Direktörü Jose Mourinho, mevcut oyuncularından herhangi birinin yakın zamanda teknik direktörlüğe adım atacağı fikrine sıcak bakmıyor. Ancak yönetim kademesi için bir istisna yaptı: PSV ile oynayacakları Şampiyonlar Ligi maçı öncesinde Portekizli teknik adam, Bernardo Silva'nın bir gün Benfica başkanı olacağını öngördü.

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Mourinho'dan Silva'nın geleceğine dair dikkat çekici öngörü

Mourinho, orta saha oyuncusu Silva'nın bir gün Benfica başkanı olacağını öngörerek futbolculuk sonrası kariyerine ilişkin merak uyandırdı. Portekizli teknik adam bu tahminini, Santiago Bernabeu'da oynayacakları PSV ile Şampiyonlar Ligi karşılaşması öncesinde pazartesi günü düzenlenen basın toplantısında paylaştı.

Mevcut kadrosunda gelecekte teknik direktör olabilecek bir oyuncu bulunup bulunmadığı sorulan Mourinho, tek bir aday bile göstermekte zorlandı. Bunun yerine Silva'nın saha kenarında değil, yönetimde görev alacağını söyledi. Portekizli milli oyuncunun teknik direktörlük yapmak yerine eski kulübünü yöneteceğinde ısrar etti.

Portekizli teknik adam, kadrosundan teknik direktör çıkacağından şüpheli

Mourinho, soyunma odasındaki oyuncuların genç olması nedeniyle aralarından geleceğin teknik direktörlerini belirlemek için çok erken olduğunu açıkladı. Oyuncularının güvenini artırmak amacıyla onlarla düzenli olarak taktik ayrıntıları konuşsa da yakın zamanda içlerinden birinin teknik direktörlüğe geçeceğini düşünmüyor.

Mourinho, kulübün resmi internet sitesinde yer alan açıklamasında, "Genel olarak hangi oyuncuların bir gün teknik direktör olabileceğini düşünmek için henüz çok erken. Çünkü çok sayıda genç oyuncumuz var ve kariyerinin sonuna yaklaşan çok az oyuncu bulunuyor" dedi. "Bernardo Silva, Benfica'nın başkanı olacak ama teknik direktör konusunda kimin bunu yapabileceğini düşünmekte zorlanıyorum."

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Mourinho'nun Madrid'deki yaklaşımının temelinde açık iletişim var

Mourinho, kadrosundan yakın zamanda teknik direktör çıkmasını beklemese de sözleri Santiago Bernabeu'da teşvik ettiği açık iletişimi ortaya koydu. Deneyimli teknik adam, Madrid'in oyununa ilişkin sürekli diyalog kurarak oyuncularının kendilerini güvende hissetmesini ve taktik sorumluluklarını anlamasını amaçlıyor.

Mourinho, "Başta kendi oyunumuz ve kendi işlerimiz olmak üzere futbol hakkında sürekli konuşuyoruz" diye ekledi. "Oyuncuların kendilerini rahat hissetmesini ve onlardan istediklerimize güvenmesini istiyorum. Bu yüzden sürekli konuşuyoruz."

Madrid'in odağında PSV maçı var

Yönetime dair öngörüleri bir kenara bırakan Mourinho ve Silva, artık tüm dikkatlerini sahadaki yakın hedeflerine çevirmek zorunda. Real Madrid, Avrupa'nın en önemli kulüp organizasyonundaki ivmesini korumak amacıyla Şampiyonlar Ligi'nin beşinci maç haftasında PSV'yi Santiago Bernabeu'da ağırlayacak.