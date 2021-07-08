Tottenham, Manchester United ve Chelsea’nin eski patronu, kendisini eleştirenlere rağmen İngiltere’de başarılı olduğuna inanıyor.

Diğer menajerlerden farklı şekilde yargılandığını hissettiğini söyleyen Jose Mourinho, Premier Lig'deki menajerlik başarısını savunurken kupalarını saydı.

Daha önce Ada'da Manchester United ve Chelsea tarafından görevine son verilen Portekizli menajer, son olarak Tottenham’ın başındayken de Manchester City'ye kaybedeceği Lig Kupası finali öncesinde görevden alınmıştı.

Roma’nın yeni patronu olarak ilk konuşmasını yapan Mourinho, kazandığı kupaların İngiliz futbolundaki başarısını kanıtladığını düşünüyor.

Jose Mourinho ne söyledi?

"Daha önce yaptığım her şeyin kurbanıyım. İnsanların bana nasıl baktığının kurbanıyım, ne yazık ki…"

"Manchester United'da üç kupa kazandım ve buna bir felaket denildi. Tottenham'a zor bir dönemde geldikten sonra, takımın başında sahaya çıkamadığım bir finale ulaştım. Benim için bir felaket olan şey, başkaları için inanılmaz bir başarı…”

"Hedefler? Çok pragmatik bir şekilde konuşmak gerekirse, ilk hedefimiz oynayacağımız ilk maçı kazanmak... Ondan sonra sıradaki hedefi düşünürüz. Yapılması gereken bir iş var; bu takımın ve bu kulübün her geçen gün gelişmeye ihtiyacı var. Trigoria'daki tüm altyapı ile bu hedefler doğrultusunda yola çıktık.

"Yani hedefimiz bu: her gün daha iyisini yapmamız ve daha iyi olmamız gerekiyor."

Kendisini artık en iyi teknik direktörler arasında değerlendirmeyenler sorulduğunda Mourinho aynı cevabı verdi:

"Buna zaten yanıt verdim: Çalıştığım son üç kulüpte; Chelsea ile lig şampiyonluğu, Manchester United ile üç kupa kazandım ve Tottenham ile başaramayacağım bir finale ulaştım.”

"Benim felaket saydığım şeyi, başkaları hayatlarında hiç yapmamıştır. Bu benim hatam."

Transfer sırrı

Roma, Mourinho'nun kulübe gelişinden bu yana bazı oyuncularla görüşme halindeydi. Portekizli, takımı geliştirmek için Premier Lig piyasasına baskın yapacak gibi gözüküyor.

Nitekim Granit Xhaka'nın Arsenal'den, kaleci Rui Patricio'nun da Wolves’dan Giallorossi’ye geçmesi muhtemel…

Ancak Mourinho basın toplantısında sır vermemeyi tercih etti: "Kimseyle konuşmadım.”

"Bunun doğru olup olmadığına inanmayı seçebilirsiniz, ancak kimseyle konuşmadım. Tiago Pinto (Roma Genel Menajeri) ile konuşuyorum, kulüp sahibi ile konuşuyorum, kulüp içindeki farklı insanlarla konuşuyorum. Ancak oyunculara gelince… Hiçbiriyle konuşmadım."

Daha fazla okuma