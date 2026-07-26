ESPN Brasil'in bir haberine göre, son dönemdeki beklentilerin aksine Endrick'in yeniden kiralanması hiç de düşük bir ihtimal değil.

Brezilyalı oyuncu, yılın başında Real Madrid'de çok az süre alması nedeniyle kiralık olarak ayrılma kararı vermişti. Ardından Olympique Lyon'da çok iyi bir yarım sezon geçirdi, Selecao'nun Dünya Kupası kadrosu için kendini önerdi ve muhtemelen gelecekte Madrid'de çok daha önemli bir rol üstlenmek için de güçlü bir mesaj verdi.

Ancak Endrick'in kendisi yeniden kiralanma ihtimalini dışlarken ve artık mutlaka son olarak Eflatun-Beyazlılar'da kendini kabul ettirmek isterken, ESPN Brasil haberine göre Real Madrid yönetimi biraz farklı düşünüyor. Buna göre yaz kampı sürecinde iki santrfor yeteneğinden hangisinin gönderileceğine karar verilmek isteniyor: Endrick mi, Gonzalo Garcia mı? Yeni teknik direktör Jose Mourinho burada elbette başrolde olacak ve hangisini daha faydalı bulduğunu değerlendirecek. Mourinho'nun onay vermediği oyuncunun, kadroda olası yeni transferler için yer açmak amacıyla mümkünse gönderilmesi planlanıyor.

Lyon'daki etkileyici kiralık döneme rağmen: Real Madrid hâlâ Endrick'e güvenmiyor mu?

Endrick için yeniden kiralanmak elbette oldukça hayal kırıklığı yaratıcı olurdu. Sonuçta 2024'te büyük ses getiren bir transferle Palmeiras'tan Bernabeu'ya geldiğinde Real Madrid'in gelecekteki 9 numarası olarak görülüyordu. Ancak 20 yaşındaki oyuncunun kesin çıkışı şu ana kadar gerçekleşmedi.





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İlk sezonunda rotasyon oyuncusu olarak adım adım takıma kazandırılıp zaman zaman iyi sinyaller verdikten sonra, geçen sezonun ilk yarısında Real Madrid'in eski teknik direktörü Xabi Alonso döneminde tamamen gözden çıkarıldı. Bu nedenle Lyon'a kiralanması altın değerinde doğru bir karardı; Fransa'da üst düzeyde maç pratiği kazandı ve yeniden özgüven topladı. Brezilya Milli Takımı oyuncusu, Lyon formasıyla çıktığı 21 maçta sekiz gol ve sekiz asist üretti.

Jose Mourinho, Real Madrid hücumunda nasıl bir plan yapıyor?

Kendi beklentileri doğrultusunda Endrick artık Madrid'de de belirleyici bir figür olmak istiyor. Bunun başarıya ulaşıp ulaşamayacağı ise doğal olarak büyük ölçüde yeni patronun planlarına bağlı. Mourinho çift santrforlu bir sistem tercih ederse, Endrick'in banko isim Kylian Mbappe'nin yanında düzenli olarak oynama şansı yüksek olur. Ancak tek santrforla oynanması halinde fazla süre alma ihtimali düşecektir.

Endrick'in Real Madrid ile sözleşmesi 2030'a kadar devam ediyor. Brezilyalı oyuncu şu ana kadar Madrid ekibi adına 40 resmi maçta forma giydi ve bu karşılaşmalarda yedi gol ile bir asist kaydetti. Brezilya'nın Norveç'e 1-2 kaybederek son 16 turunda veda ettiği Dünya Kupası'nda milli takım teknik direktörü Carlo Ancelotti onu dört kez oyuna sonradan dahil etti. Endrick bu turnuvada gol atamadı.