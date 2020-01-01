Jose Mourinho: Aurier, Newcastle maçında oynamak istedi
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Tottenham'da forma giyen Serge Aurier'in kardeşi Christopher Aurier, Fransa'nın Toulouse kentinde uğradığı silahlı saldırı sonucu hayatını kaybetmişti.
Aurier, bu acı kaybına rağmen takımının Newcastle United ile deplasmanda oynadığı maça ilk 11'de başladı.
Tottenham Teknik Direktörü Jose Mourinho, Aurier'in kendi isteğiyle sahada yer aldığını belirtti.
Konuyla ilgili açıklama yapan Mourinho "Serge'ün kararını saygıyla karşılıyoruz ve destekliyoruz. İnsanlar karşılaştıkları kötü olaylara karşı farklı şekilde tepki gösterebilirler. Serge yarın annesini görmek için Fransa'ya gidecek." açıklamasını yaptı.