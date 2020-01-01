Tottenham

Jose Mourinho: Aurier, Newcastle maçında oynamak istedi

Yorum()
Aurier Mourinho Tottenham 2020
Getty
Tottenham'ın teknik direktörü, geçtiğimiz günlerde kardeşi öldürülen Aurier'in, Newcastle maçında oynamak istediğini söyledi.

Tottenham'da forma giyen Serge Aurier'in kardeşi Christopher Aurier, Fransa'nın Toulouse kentinde uğradığı silahlı saldırı sonucu hayatını kaybetmişti.

Aurier, bu acı kaybına rağmen takımının Newcastle United ile deplasmanda oynadığı maça ilk 11'de başladı.

Tottenham Teknik Direktörü Jose Mourinho, Aurier'in kendi isteğiyle sahada yer aldığını belirtti.

Editörün Seçtikleri

Daha fazla takım

    Konuyla ilgili açıklama yapan Mourinho "Serge'ün kararını saygıyla karşılıyoruz ve destekliyoruz. İnsanlar karşılaştıkları kötü olaylara karşı farklı şekilde tepki gösterebilirler. Serge yarın annesini görmek için Fransa'ya gidecek." açıklamasını yaptı.

    Kapat