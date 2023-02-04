Roma Teknik Direktörü Jose Mourinho, Empoli'yi 2-0 yendikleri karşılaşmanın ardından eleştirileri yanıtladı. Tammy Abraham'ın uzun süren iç sahadaki gol orucunu sona erdirmesini değerlendiren Portekizli teknik direktör, Aralık ayında aldığı bir teklif sonrasında ayrılma aşamasına geldiğini ancak tercihini Roma'da kalmaktan yana kullandığını belirtti.

"Bu sezon Abraham hakkında bazı şüphelerimin olduğu kısa bir dönem yaşamıştım. Bu şüphe onun kalitesiyle alakalı değil geçirdiği zor dönemle ilgiliydi. Maç boyunca topu tuttu, Paulo ile birçok etkileşime girdi ve olumlu bir oyun oynadı.

Mutluyum çünü sınırlarımızı zorluyoruz ve yapmamız gerekenleri yapıyoruz. Güçlü bir takıma karşı üç puan aldık. Empoli şu anda mükemel bir durumda.

Derin bir kadroya sahip değiliz.

Bu takım Cremonese'ye karşı oynasaydı kesinlikle İtalya Kupası'nda yarı finalde olurduk ama hem medyada hem de stadyumda kadromuzun derin olmadığını anlaması gereken insanlar var.

Futbolda sadece 11 kişi oynayabiliyor. Diğer takımların yedek kulübelerinde inanılmaz oyuncular var ama onların neden yedek kaldığı sorgulanmazken, bizde Belotti ne zaman yedek kalsa sorgulanıyorum.

30 saniye oynamak hiç oynamamaktan iyidir.

Oyuncuların 30 saniye oynamak istememelerini anlıyorum ama ben maçları kazanmak istiyorum ve onların 30 saniyesi bize maçı kazandıracaksa buna ihtiyacımız var. Hem Belotti hem de Abraham aynı anda sahada olduğu bazı problemler yaşıyoruz.

Zaniolo ise kulüp için bir problem. Bu sorun için bir şey yapmam gerekiyor. Zaniolo kulüple olan sorununu kendisi çözmeli.

Aralık ayında takımdan ayrılabilirdim ama burada kaldım. Bu benim hayatım ve neredeyse her gün futbola konsantre olup, bir sonraki maça hazırlanıyorum"