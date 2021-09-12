Jose Mourinho: 1000 maç, 640 galibiyet, 25 kupa!

Kariyerindeki 1000. maçına çıkan Jose Mourinho, eşi benzerine az rastlanacak bir istatistik yakaladı.

Futbol tarihinin en başarılı teknik direktörlerinden biri olarak kabul edilen Jose Mourinho, Tottenham’dan ayrılmasının ardından Serie A ekibi Roma ile anlaşmaya varmıştı.

İtalya’da sezona iyi bir başlangıç yapan Portekizli teknik adam, Sassuolo’yu ağırladıkları karşılaşmada da kariyerindeki 1000. maçına çıktı.

Son dakikaları nefes kesen mücadelede alınan galibiyetle birlikte Mourinho 1000. maç sevincini taçlandırırken, Roma da üçüncü hafta maçları sonucunda averaj farkıyla Serie A’nın zirvesine yerleşti.

640. galibiyet

Sassuolo’yu ağırlayan Roma, karşılaşmanın ilk yarısında Bryan Cristante’nin golüyle öne geçti ancak ikinci yarıda Djuricic’in skoru eşitlemesine engel olamadı.

İlerleyen dakikalarda önemli fırsatlardan yararlanamayan Roma, kalesinde de net pozisyonlar gördü ancak Rui Patricio kritik kurtarışlara imza attı.

90+1’de ise unutulmaz bir an yaşandı ve Shomurodov’un asistinde uzak köşeye enfes bir vuruş yapan El Shaarawy, takımını 2-1 öne geçirdi. Bu değerli golün sevincini yaşayan Mourinho, adeta çılgına döndü ve Roma Olimpiyat Stadyumu’nun etrafını turladı.

Son saniyelerde ise Kaan Ayhan’ın pasında Sassuolo forveti Scamacca, enfes bir vuruşla topu ağlara gönderdi ancak bu gol, ofsayta takıldı.

Kariyerindeki 1000. maçtan mutlu sonla ayrılan Portekizli teknik adam, bu sonuçla birlikte 640. galibiyetini elde etmiş oldu (640 galibiyet, 198 beraberlik, 162 mağlubiyet). Ayrıca Mourinho, çalıştırdığı takımlara 25 kupa zaferi yaşadı.

"Herkese yalan söyledim!"

Karşılaşmanın ardından açıklamalarda bulunan Jose Mourinho, yaşananları şöyle özetledi:

"Herkese yalan söyledim! Takımıma günlerdir 1000. maçına çıkacak olmamın benim için önemli olmadığını söylüyordum. Ama bu maçı kaybetmekten inanılmaz korkuyordum."

"Ama kazandık ve ben de bir çocuk gibi koşarak bunu kutladım, çünkü 58 değil; sanki 12 yaşındaymışım gibi hissediyordum."

İç sahada yenilmiyor

2008 ve 2010 yılları arasında bir diğer Serie A temsilcisi Inter’i çalıştıran ve hem yerel ligde hem de Şampiyonlar Ligi’nde büyük başarılar yakalayan Mourinho, bir başka rekorun da peşinden koşuyor.

Serie A kariyerinde çıktığı 40 iç saha maçında da mağlubiyet yüzü görmeyen deneyimli teknik adam, iç sahada sıradaki iki maçını da kaybetmezse Allegri’nin rekorunu kıracak. Juventus’u çalıştıran Allegri’nin iç sahada 41 maç namağlup serisi bulunuyor.

Eğer Roma, Udinese ve Empoli’yi ağırlayacağı maçları kaybetmezse; Mourinho adını Serie A tarihine bir kez daha yazdıracak.

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