Jose Enrique'den Liverpool'a transfer önerisi: Erling Haaland'ı alamıyorsanız, Alexander Isak'ı alın!

Liverpool'un unutulmaz savunma oyuncularından Jose Enrique, eski takımının Haaland'ı transfer edememesi halinde, alması gereken ismi açıkladı.

Beş sezon Liverpool forması giydikten sonra kariyerini 2016-2017 sezonunda Real Zaragoza formasıyla noktalayan Jose Enrique, eski takımına transfer önerisinde bulundu.

İspanyol oyuncu Liverpool'un Norveçli yıldız Erling Haaland'ın transferini gerçekleştirememesi halinde İsveçli yıldız Alexander Isak'ı alması gerektiğini söyledi.

Kişisel Instagram hesabından yaptığı açıklamada genç oyuncuyu Real Sociedad forması giymesinden ötürü yakından tanıdığını belirten Enrique, Isak'ın çok iyi bir oyuncu olduğunu ve tıpkı Dortmund forması giyen Haaland gibi oldukça genç olmasının da etkisiyle Liverpool'da uzun bir süre başarıyla forma giyebileceğini söyledi.

Haaland gibi Dortmund'dan geçti

Geride bıraktığımız sezonda La Liga'da 34 maçta 17 gol kaydeden 21 yaşındaki santrfor, EURO 2020'deki ilk iki maçında gol bulamasa da oldukça etkili bir performans ortaya koymuştu. Yolu Haaland gibi Dortmund'dan geçen Isak, Alman ekibinde beklenenden uzak bir görüntü çizince 15 milyon euro'ya Sociedad yolunu tutmuştu.

İsveç Milli Takımı'nın formasını 23 kez giyen ve rakip fileleri 5 kez havalandıran Isak ilk olarak ülkesinin AIK Solna takımında dikkat çekmiş ve Ocak 2017'de 8.6 milyon euro karşılığında Dortmund'a transfer olmuştu. Dortmun'un Willem 2'ye kiraladığı genç oyuncu Hollanda Ligi'nde de 13 gol, 6 asistle oynamıştı.

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