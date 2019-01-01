Jose Bordalas: Trabzonspor'un Türkiye'deki yerini biliyoruz

Getafe Teknik Direktörü Jose Bordalas, Trabzonspor'un Türkiye liginde çok önemli bir yeni olduğunun altını çizdi.

UEFA C Grubu beşinci hafta maçında, 'a konuk olacak İspanya temsilcisi 'nin teknik direktörü Jose Bordalas, Trabzonspor karşılaşmasının kolay olmayacağını belirtti.

İspanya ekibinin teknik direktörü, "Futbolda her zaman ihtimaller var ve önümüzdeki maç zor. Oynadıktan sonra göreceğiz. Karşımızda büyük bir takım var ve liginde yeri çok önemli. Her bir futbolcusu ayrı yeteneklere sahip. Güçlü bir takım ve güzel bir maç olacağını düşünüyorum" değerlendirmesinde bulundu.

"Önümüzde zor maçlar var"

Avrupa Ligi'nde kazanmanın zor olduğuna değinen Bordalas, şunları kaydetti:

Haberin devamı aşağıda

"Ancak takımımın morali yerinde ve evimizde oynadığımız son maçı da düşünürsek güzel bir lig oluyor şu anda. Takımın kendine güveni de oldukça yerinde. Bu da son şansımız ve tabi ki kolay olmayacak. Maç yorgunu olmamıza rağmen elimizden geleni yapacağız. Önümüzde zor maçlar var ve takvimimiz çok yoğun. Yarında mücadeleci bir ekiple karşılaşacağız. Onlara da en iyi yanımızı göstermek zorundayız. Oyuncularımızı da buna göre değerlendireceğiz."

"Oldukça hırslıyız"

David Timor ise grupta yapacakları son iki maçı çok önemsediklerini ve Avrupa Ligi'nin hiç kolay olmadığını söyledi.

Trabzonspor'u 1-0 yendikleri grubun ilk maçını anımsatan Timor, "Her iki takım için de ilk maç önemliydi. Biz o maçta bir zafer kazandık. Yarın da yine bir zafer kazanacağımızı umuyoruz. Oldukça hırslıyız ve iki takım için de önemli bir maç olacak" ifadelerini kullandı.