Jorthy Mokio, özel hayatıyla ilgili bir sorunun ardından utangaç bir ifade takındı: "Şimdi utandım"

Belçikalı orta saha oyuncusu Jorthy Mokio, Ajax'ın resmi kulüp kanallarına verdiği demeçte kısa süre önce bir kız arkadaşı olduğunu itiraf etti.

Mokio, bu ayın başında oldukça beklenmedik bir şekilde Ajax ile yeni bir sözleşme imzaladı. Böylece, 2031 yılının ortasına kadar Amsterdam kulübüne bağlı kalacak.

Bu bağlamda kulüp, bu hafta henüz 18 yaşında olan oyun kurucuyla bir röportaj yaptı ve ona aşk hayatı hakkında da sorular yöneltti.

"Birini bulduğum doğru. Bu konuda hemen utangaç oluyorum. Çok güzel. Hayatta sana yüzde yüz destek veren birinin olması çok güzel," diye yanıtladı.

Bu arada Mokio, ailesiyle artık iletişim kurmuyor. Voetbal International bunu iki hafta önce ortaya çıkardı. Ailesi, oğullarının sözleşmesinin uzatılmasından çok rahatsız olmuş ve Mokio'nun Ajax'ta kalmak istemesine rağmen, kazançlı bir transferi hedeflemişti.

Ayrıca röportajda Jordi Cruijff ile olan ilişkisine de değiniyor. Teknik direktör Şubat ayından beri Ajax'ta çalışıyor ve birkaç hafta önce Mokio ile bir anlaşmaya vardı.

“Jordi ile aramız çok iyi. O çok açık, samimi ve dürüst biri. Bu özelliklerini çok seviyorum,” diye bitiriyor röportajı.