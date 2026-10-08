CIES (Uluslararası Spor Araştırmaları Merkezi), Avrupa'nın beş büyük ligi dışındaki 20 yaş altı en değerli oyunculara ilişkin ilk 100 listesini açıkladı. Söz konusu ilk 100'ün ilk 10'unda Ajax'tan iki oyuncu yer alıyor. İsviçre merkezli araştırma ve eğitim enstitüsünün listesinde PSV, Feyenoord, FC Twente ve Sparta Rotterdam da temsil ediliyor.

Jorthy Mokio, CIES tarafından Premier League, LaLiga, Bundesliga, Serie A ve Ligue 1 dışındaki dünyadaki 20 yaş altı en değerli ikinci oyuncu olarak değerlendiriliyor. Ajaxlı orta sahaya 52,9 milyon euroluk bir değer biçildi.

FC Porto'dan Oskar Pietuszewski, 56,3 milyon euroyla ilk sırada yer alıyor. İlk beşi Mateus Mané (Wolverhampton Wanderers, 46,1 milyon), João Simões (Sporting CP, 43,2) ve Álvaro Montoro (Botafogo, 39,3) tamamlıyor.

Sekizinci sırada Aaron Bouwman bulunuyor. Ajax'ın stoperine 30,4 milyon euroluk değer biçildi. Eredivisie'den bir sonraki isim olan PSV'li Noah Fernández, 21 milyon euroyla 17. sırada yer alıyor. FC Twente'den Ruud Nijstad ise 13,9 milyon euroyla 39. sırada bulunuyor.

Thijs Kraaijeveld, listede yer alan tek Feyenoordlu oyuncu. 84. sırada bulunuyor (8 milyon). Abdellah Ouazane'nin (Ajax) değeri 7,5 milyon euro ve bu da ona 95. sırayı getiriyor. 96. sıra Spartalı Lushendry Martes'in (7,4) olurken, PSV'li Mikkel Bro Hansen de 98. sırada ilk 100'e giriyor (7,4).

"CIES Football Observatory'nin tamamen istatistiksel yaklaşımı, oyuncuları yalnızca mevcut durumlarına göre değerlendirmemizi değil, aynı zamanda muhtemel gelecekteki gelişmeleri öngörmek için senaryolar oluşturmamızı da sağlıyor" sözleriyle CIES, rakamlara bağlam kazandırdı.

"Yaklaşımımız, futbol dünyasındaki paydaşları çok çeşitli alanlarda destekliyor: transfer görüşmeleri, sözleşme uzatmaları, kiralık transferler, serbest kalma maddeleri, anlaşmazlıklar, kulüp satışları, satın almalar, finansal raporlama, kredi verme, sigorta ve daha fazlası."

İlk 100'ün tamamına buradan ulaşabilirsiniz.