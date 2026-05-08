Jorthy Mokio, milli takım seçimi sonrasında Instagram'da bir paylaşım yaptı ve FIFA kurallarına değindi

Cuma öğleden sonra yapılan açıklamaya göre, Jorthy Mokio bundan böyle Demokratik Kongo Cumhuriyeti milli takımında forma giymeyi tercih etti. Ajax oyuncusu, yaptığı açıklamada bu kararını nasıl verdiğini anlattı.

Mokio, Instagram'da Kongo milli takım forması giydiği bir fotoğrafını paylaştı. Ajax'ın orta saha oyuncusu, "Bu kararımı kolay almadım. Belçika bana saha içinde ve dışında çok şey verdi ve bunun için her zaman minnettar olacağım" diye yazdı.

Açıklamasında, Kongo ile olan bağının giderek güçlendiğini belirtti. “Ve bunu artık görmezden gelemezdim. Bu, aklımın değil, kalbimin verdiği bir karar.”

DR Kongo, 52 yıl sonra ilk kez Dünya Kupası finallerine katılmaya hak kazandı ve Dünya Kupası'nda Kolombiya, Portekiz ve Özbekistan ile aynı gruba düştü. Mokio bu turnuvada yer almayı umuyor, ancak FIFA kuralları ciddi bir engel teşkil ediyor.

Mokio, Belçika formasıyla resmi bir milli maçta forma giydiği için, Dünya Kupası'nda Kongo için oynama hakkına sahip olup olmadığı sorusu gündeme geliyor. "Yönetmelikler göz önüne alındığında, bunun mümkün olup olmayacağı henüz belli değil. Kongo'nun turnuvaya katılmayı başarması çok güzel. Eğer mümkün olursa ve ben de kadroya çağrılırsam, her halükarda hazırım," dedi Mokio daha önce De Telegraaf'a.

Mokio, Instagram üzerinden FIFA kurallarını tamamen kabul edeceğini de ekledi. “Bu seçim, kısa vadeli bir fırsatın sonucu değil. Uzun vadeli bir planın parçası, kariyerimle ilgili vizyonuma ve tek bir lig ya da takvimin ötesine geçen bir aidiyet duygusuna dayanıyor.”

Son olarak, 18 yaşındaki yetenekli oyuncu, kendisinin tam anlamıyla bir Kongolu olduğunu ekliyor. “Hikayemin bir sonraki bölümünü bu renkler altında yazmak istiyorum,” diyor Ajaxlı oyuncu sözlerini bitirirken.

@jorthy.24