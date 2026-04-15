"Jorthy Mokio, Ajax'la sözleşmesini uzattıktan sonra ailesiyle artık iletişim kurmuyor"

Jorthy Mokio’nun (18) ailesi, Ajax ile genç oyuncu arasında yeni bir sözleşme konusunda süren uzun müzakereler sırasında büyük bir engel oluşturdu. Voetbal International’ın Ajax muhabiri Tim van Duijn, Çarşamba günü Pantelic Podcast’te böyle konuştu.

Ajax geçen hafta Mokio'nun Amsterdam'daki sözleşmesini uzattığını ani bir şekilde duyurdu. Böylece genç Belçikalı, 2031 ortasına kadar kulübe bağlı kalacak. Van Duijn, sürecin neden bu kadar uzun sürdüğünü şöyle anlatıyor: “Geçen yılın sonlarında, Ekim ayı civarında, işlerin iyi yönde gittiğini duymuştum. Ta ki aile oldukça baskın bir şekilde devreye girene kadar. Bu, özellikle Mokio'nun kendisi için çok acı verici bir durum.”

“Mokio’nun Ajax ile sözleşme imzalamasının tek nedeni, artık 18 yaşında olması ve bu sayede kendi kararlarını verebilmesi. Pratik olarak ailesine karşı çıktı. Henderson gibi yüksek bir ücret talep ettiği öne sürüldü, ancak para Mokio için hiçbir zaman önemli olmadı,” diyor Van Duijn kesin bir dille.

Mokio senior’ın şüpheli rolü

İyi bilgili gazeteci, ardından açıkça bir ana suçluyu işaret ediyor. “Mokio sadece kalmayı çok istiyordu. Ajax’ın yapısına uyum sağlamaya açıktı, ancak babası onda bir tür para kaynağı gördü ve onu büyük bir kulübe götürmek istedi.”

Ajax bir noktada Mokio’nun babasıyla artık görüşmek bile istemedi. Ancak bu üst düzey yetenekle ilişkiler sıcak kaldı. “Her şeyi yaklaşık altı saat içinde hallettiler. Anlaşma yapıldı, sözleşme hazırlandı, ArenA’ya gidildi, imza atıldı, fotoğraflar çekildi ve basın açıklaması yapıldı. Ajax, bir mesaj vermek açısından da dahil olmak üzere, gerçekten çok kararlı davrandı.”

Van Duijn'ın podcast'te anlattığı durum iç burkan cinsten. “Bunu belki söylememeliyim, ama gerçekten de oğlu üzerindeki kontrolünü kaybetmiş tipik bir ebeveyn gibi geliyor. Artık on sekiz yaşında ve kendi kararlarını verebiliyor. Gelen her euro babasına gidiyordu. Kendi parasına bile ulaşamıyordu. Şimdi elbette ulaşabiliyor, ama bu durum gerçekten üzücü. Neyse ki şu anda Amsterdam’da kız arkadaşının yanında yaşıyor.”

Van Duijn'a göre Mokio şu anda babası ve annesiyle hiçbir teması yok. “Jordi Cruijff ile kendi başına idare edebilmek için ailesini pratikte evden kovdu. Durum oldukça vahim bir hal almaya da başlıyor. Anladığım kadarıyla, aile olan biten her şeyden dolayı gerçekten çok öfkeli.”

Van Duijn, Mokio’ya acıyor. “Bunun on sekiz yaşındaki bir gence ne yaptığını bir düşünün. O yaşta aslında anne babadan uzaklaşmanız gereken bir dönemde, bu hayatınızı altüst eden bir durum.”

“Artık prensipte ebeveynleri yok. Yani bence elinde kalan tek şey menajerleri, Ajax’taki birkaç arkadaşı ve kız arkadaşının evinde kalıyor olması. Tamamen boşluğa düşmeyecek ama o yaşta ebeveynlerin kalmazsa... Kağıt üzerinde yetişkinsin ama zihinsel olarak hâlâ bir çocuksun,” diye bitiriyor Van Duijn.