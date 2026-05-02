Jorthy Mokio, geçtiğimiz günlerde Johan Cruijff ArenA'da uzun vadeli bir sözleşme imzaladı. Böylece 2031 yılının ortasına kadar Ajax'ta kalacak. De Telegraaf'a verdiği röportajda genç oyuncu, çalkantılı bir dönemi geriye dönüp değerlendiriyor.

Henüz 18 yaşında olan Mokio, Ajax formasıyla 50 resmi maça çıktı. Bu maçlarda 6 gol attı ve 3 asist yaptı.

Mokio, sözleşmesinin uzatılmasından memnun. “Bu, güvenin karşılıklı olduğunu gösteriyor. Ajax benim gelişimime inanıyor ve ben de kulübün benimle ilgili planına inanıyorum.”

Belçikalı oyuncuya, geleceğin lideri olup olmadığı soruldu. “Umarım öyleyim. Liderlik sözlerle değil, davranışlarla kazanılır. Tabii ki henüz gencim, bu yüzden biraz daha deneyim kazanmam gerekiyor. Ama her gün iyi bir örnek olmaya ve ilerleme kaydetmeye çalışıyorum, liderlik alanında da.”

Ajax ile Mokio arasındaki görüşmeler uzun sürdü, bu yüzden taraftarlar ve çeşitli medya kuruluşları tarafından “para düşkünü” olarak damgalandı. “Bu zordu. Gençsin, çok çalışıyorsun ve sonra olmadığın bir şey olarak gösteriliyorsun. Ama çok geçmeden beni gerçekten tanıyan insanlara odaklanmayı öğrendim.”

“Her şeyi iyi bir şekilde halletmek istedik. Benim için, kulüp için ve gelişimim için. Bunlar dikkatli davranılması gereken konular. Her şeyin düzgün bir şekilde halledilmiş olması güzel,” dedi bu üst düzey yetenek.

Mokio, özellikle teknik direktör Jordi Cruijff’e güveni için teşekkür etti. Sol ayağıyla oynayan bu oyuncunun önümüzdeki yıllarda Ajax’ın kilit isimlerinden biri olması hedefleniyor.