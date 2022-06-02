Jorge Jesus, Fenerbahçe'den ne kadar kazanacak? Fenerbahçe resmen açıkladı
Fenerbahçe bir süredir bağlantıda olduğu Jorge Jesus konusunda mutlu sona ulaştı.
Portekizli teknik direktör ile el sıkışan sarı-lacivertliler, İstanbul'a getirdikleri Jesus'a Samandıra Can Bartu Tesisleri'ni gezdirdi.
Peki Jorge Jesus, Fenerbahçe'den ne kadar kazanacak? Anlaşma şartları neler?
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Jorge Jesus'un anlaşma şartları neler?
Fenerbahçe, Jorge Jesus imzasını KAP'a bildirdi. Anlaşmanın şartları da belirtildi.
Buna göre, Portekizli teknik direktör ile 1 yıllık anlaşmaya varıldı.
2022-23 sezonunda Fenerbahçe'yi çalıştıracak Jorge Jesus, sarı-lacivertlilerden 3 milyon euro ücret kazanacak.
Jorge Jesus'un imza töreni ne zaman?
Fenerbahçe'den yapılan açıklamaya göre; Jorge Jesus'un imza töreni 3 Haziran Cuma günü düzenlenecek.
Sarı-lacivertliler, yeni teknik direktörüne Fenerbahçe Şükrü Saracoğlu Spor Kompleksi 1907 Tribünü’nde imza attıracak.
Jorge Jesus'un geliş süreci nasıl oldu?
Fenerbahçe, Portekizli çalıştırıcı ile uzun süredir ilgileniyordu. Ali Koç geçtiğimiz günlerde yaptığı açıklamada İsmail Kartal ve Jorge Jesus isimlerinden birinin gelecek sezon takımı çalıştıracağını söylemişti.
Fenerbahçe, 31 Mayıs gecesi Jesus'u özel uçakla İstanbul'a getirdi. 67 yaşındaki teknik direktör ile görüşmelere başlandığı dün KAP'a bildirildi.
Ardından ise Jorge Jesus, Fenerbahçe stadını ve tesislerini gezdi.