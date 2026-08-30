Chelsea, sezonun ikinci Premier League maçını da kazandı. Maviler Brighton oyuncuları Bart Verbruggen ve Mats Wieffer’in hataları sayesinde erken öne geçti ve gollü geçen mücadelede bu üstünlüğünü bir daha bırakmadı: 4-3. Jorrel Hato, João Pedro’nun attığı 3-0’lık golde şık asistin sahibi oldu. Brighton geçen hafta Aston Villa karşısında ikna edici bir galibiyetle başlamıştı (4-0), ancak şimdi yeniden ayakları yere bastı.

Chelsea cephesinde yeni transfer Emiliano Martínez doğrudan ilk 11’deki ilk maçına çıktı. Hato sol kanat beki olarak görev yaptı. Brighton’da Verbruggen ve Wieffer (merkez orta saha olarak) ilk 11’de başlarken, Eredivisie’den tanıdık isimler Olivier Boscagli (solda) ve Ferdi Kadıoğlu (sağda) bek pozisyonlarında görev aldı.

Karşılaşma öncesinde kısa süre önce hayatını kaybeden kulüp efsaneleri Ken Bates ve Bobby Tambling için bir dakikalık saygı duruşunda bulunuldu ve bu durum Maviler’e ekstra güç vermiş gibi göründü. Chelsea maça çok istekli başladı ve sağ kanattan gelişen tehlikeli bir atak sonucunda korner kazandı. Bu kornerde João Pedro’nun kafa vuruşu Wieffer’in uyluğuna çarptı, ardından orta saha oyuncusu topu kafayla uzaklaştırmak istedi.

Ancak merkez orta saha bunu başaramadı, çünkü Verbruggen topa ondan biraz daha önce dokunup topu gözlerinin önünden uzaklaştırdı. Verbruggen daha sonra Wieffer araya girdiği için topa bir kez daha ulaşamadı. Dönen topu Roméo Lavia tamamladı: 1-0.

Brighton kısa süreliğine oyundan düştü ve daha ilk çeyrek saat dolmadan iki farklı geriye düştü. Hato taç atışını João Pedro’nun kafasına gönderdi, o da topu Morgan Rogers’a aktardı. Onun ortasını Pedro Neto tamamladı, bu kez Verbruggen’in yapabileceği hiçbir şey yoktu: 2-0.

Brighton için işler daha da kötüye gitti ve devre arasından çok önce 3-0’ı da gördü. Hato sol kanattan kaçırıldı ve etkileyici sprintiyle Wieffer’den daha hızlı davrandı. Eski Ajaxlı oyuncu ortasını João Pedro’ya yaptı, o da topu ağlara gönderdi: 3-0.

Buna rağmen Brighton pes etmedi ve Chelsea’nin üçüncü golünden kısa süre sonra skor üretmeyi başararak çabasının karşılığını aldı. Malick Yalcouyé dönen topa müthiş bir vole vurdu, top direğin iç kısmına çarpıp ağlara gitti: 3-1.

Brighton, devre arasında sonra skorun 3-2’ye gelmesiyle maça tamamen ortak oldu. Pascal Gross’un ortası João Pedro’ya çarpınca yönü öyle değişti ki Martínez çaresiz kaldı ve ilk maçında ikinci kez topu ağlarından çıkarmak zorunda kaldı.

Bitime yirmi dakika kala Chelsea yine Brighton’la arasındaki farkı açtı. Cole Palmer ceza sahası dışında biraz boşluk buldu, aralarında Wieffer’in de olduğu rakiplerini geçerek ilerledi ve topu sol ayağıyla harika bir şekilde uzak köşeye kıvırdı: 4-2.

Öğleden sonranın son golü bu olmadı. Maçın son atağında Gross topu kafasına çok iyi aldı ve güçlü kafa vuruşuyla Martínez’i mağlup etti. Ancak daha fazlası için zaman yoktu: 4-3.



