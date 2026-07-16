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Joris MathijsenImago
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Joris Mathijsen, eski takımı Feyenoord’un gereksiz bir oyuncudan kurtulmasına yardım ediyor

Transfers
Feyenoord
Fortuna Sittard
S. Zand

Feyenoord, Shiloh ’t Zand’ı (23) önümüzdeki Eredivisie sezonunda Fortuna Sittard’a kiralık olarak gönderiyor. Limburg ekibi, bu sezonun ardından Rotterdamlı orta saha oyuncusunu kalıcı olarak kadrosuna katabilir.

’t Zand, Fortuna Sittard’da 22 numaralı formayı giyecek. Oyuncu, teknik direktör Danny Buijs’in kadrosuna hemen katılacak.

Teknik direktör Joris Mathijsen, ’t Zand’ın gelişinden memnun. “Shiloh’un Fortuna’yı tercih etmesinden dolayı mutluyuz. O, yetenekli bir oyuncu ve sahip olduğu niteliklerle kadromuza değerli bir katkı sağlayacak. Onun gelişiyle orta sahamız için aradığımız takviyeyi bulduk.”

’t Zand da yeni macerasını sabırsızlıkla bekliyor. “Fortuna Sittard’da forma giyecek olmaktan gurur duyuyorum. Bu, kariyerim için güzel bir adım ve kendimi daha da geliştirmek için harika bir fırsat.”

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“Kendimi formda hissediyorum, son derece motiveyim ve takım için sıkı çalışmayı sabırsızlıkla bekliyorum. Umarım yeteneklerimi kısa sürede gösterebilir ve kulüp ile taraftarlar için önemli bir oyuncu olabilirim,” diye sözlerini tamamladı sağ ayaklı oyuncu.

Feyenoord, ’t Zand’ı daha önce FC Dordrecht’e kiralamış ve orada mükemmel bir performans sergilemişti, ancak Heracles Almelo’ya yapılan yeni kiralama o kadar başarılı olmamıştı.

't Zand’ın De Kuip’teki sözleşmesi 2028 ortasına kadar devam ediyor. Transfermarkt’a göre, bu doğuştan Feyenoordlu oyuncunun piyasa değeri 300.000 avro.

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