Jorginho'nun menajeri Joao Santos: Chelsea, Miralem Pjanic'i istemedi

Bosnalı orta saha oyuncusunun, Barcelona'ya transfer olmadan önce Chelsea'ye teklif edildiği iddia edildi.

Jorginho'nun menajeri Joao Santos'a göre, , İtalyan oyuncu için yapılan takas anlaşmasının bir parçası olarak 'un Miralem Pjanic'i teklif etmesini reddetti.

Jorginho'nun adı Juventus'un başında Maurizio Sarri'nin olduğu dönemde ekibiyle ciddi bir şekilde anılıyordu.

Buna karşın siyah-beyazlılar, geçtiğimiz ay Sarri'nin görevine son verdi ve yerine Andrea Pirlo'yu getirdi. Öte yandan Juventus, 'dan Arthur ile anlaşırken, Pjanic ise Katalan ekibinin yolunu tuttu.

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Santos, Tuttomercatoweb' e yaptığı açıklamada, "Juventus, Chelsea'ye içinde Pjanic'in de olduğu bir takas teklifinde bulunmuştu, ancak İngiliz ekibi bunu dikkate almadı" dedi.

Juve'nin futbol direktörü Fabio Paratici'nin kendisini asla aramadığını söyleyen Santos, "Jorginho, Sarri kalsaydı Juventus'a gider miydi? Sanırım, evet" yorumunu yaptı.

Jorginho'nun geçen sezon Chelsea için 40 maç oynadığını ve İtalya Millî Takımı'nın da önemli bir parçası olduğunu belirten Santos, "Şimdiye kadar herhangi bir resmî teklif almadık. Ama birçok kulüp tarafından takip ediliyor ve onun rolünde kullanılabilecek çok fazla oyuncu yok" dedi.