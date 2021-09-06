Jorginho'nun kaçan penaltısına rağmen İtalya beklenen rekoru kırdı

İsviçre karşısında galibiyeti kaçıran İtalya'nın yenilmezlik serisi 36 maça çıktı.

Brezilya Mili Takımının 1993 ve 1996 yılları arasında kırdığı 35 maçlık yenilmeme rekorunun yeni sahibi artık İtalya oldu. Roberto Mancini'nin ekibi, Avrupa Şampiyonası'nda doludizgin devam ettirdikleri yenilmezlik yürüyüşünü turnuvayı şampiyon olarak tamamlamalarının ardından, seriyi 36 maça çıkardı.

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🇮🇹 We look at a few of the key factors behind Italy's world record-breaking run of 36 games unbeaten 🌍



ℹ️👉 https://t.co/kg2yt3xo7G pic.twitter.com/odt7yldHiX — FIFA World Cup (@FIFAWorldCup) September 6, 2021

Maviler'in Dünya Kupası elemelerinde İsviçre deplasmanında 0-0 berabere kalması bu rekoru kırmalarına yetti. Avrupa Şampiyonu olan kadro iskeletini koruyan İtalya'da turnuvanın yıldızlarından Jorginho, takımının 52. dakikada Berardi'nin düşürülmesiyle kazandığı penaltıyı gole çeviremedi. Yann Sommer'in kurtarışına takılan orta saha oyuncusu, EURO 2020 finalinin ardından yine bir penaltı vuruşundan faydalanamadı. İtalya buna rağmen karşılaşmadan 0-0 beraberlikle ayrılarak beklenen rekoru kırdı.

Grupta 11 puanla, İsviçre'nin önünde yer alan Maviler, 8 Eylül'de Litvanya ile karşılacak. Son yenilgisini 10 Eylül 2018'de Uluslar Ligi'nde Portekiz'e karşı alan İtalya, 1935-1939 arasında Vittorio Pozzo'nun yönetiminde kırdığı 30 maçlık rekoru EURO 2020'de egale etmişti.