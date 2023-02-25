İtalyan oyuncu, İspanyol menajeri hakkında övgü dolu ifadeler kullandı.

NE OLDU? Jorginho, Ocak ayındaki transfer döneminde Emirates Stadyumu'na sürpriz bir bir şekilde transfer olarak futbolseverleri şaşırttı.

Batı Londra'da Maviler ile beş yıl geçirdikten sonra, sezon ortasında transfer olması beklenmiyordu, ancak Premier Lig'in zirvesindeki ekibe katılırken Arteta'dan fazlasıyla etkilendi.

İtalyan oyuncu, İspanyol menajeriyle eski hocası Sarri'yi kıyasladı.

NE SÖYLEDİLER: "O [Arteta] bana biraz Sarri'yi hatırlatıyor" diyen Jorginho, The Mirror aracılığıyla BeIN Sport'a şunları söyledi:

"Ayrıntılara bakan bir menajerle çalışmaya alışkınım. Benim için ayrıntılar fark yaratır. İyi bir takım ile kazanan bir takım arasındaki farkı ortaya çıkarıyorlar.

"Detaylara çok düşkün olduğundan yüzde yüz eminim. Kısa bir süredir buradayım, ama her gün Arteta'nın yeni bir şeyler çıkaracağından eminim ve işte bu yüzden çok heyecanlıyım.

"Burada öğrenecek çok şeyim olduğunu görebiliyorum."

BÜYÜK RESİM: İtalyan oyuncu, Arsenal'daki ilk golünü geçtiğimiz hafta sonu Aston Villa'yı yendikleri maçta kaydetti ve takımının 3 puan almasına büyük bir katkı sundu.

Ancak şutu üst direkten sekerek Martinez'e çarpınca, maç sonunda Arjantinli kalecinin kendi kalesine attığı gol şeklinde kayıtlara geçti.

Arsenal neredeyse 20 yıl sonra ilk lig şampiyonluğunu elde etmek için bastırırken kadro derinliğini artırmak için Chelsea'den Jorginho'yu 14.3 milyon Dolar'a kaptı.

Sarri'nin yönetiminde hem Napoli'de hem de Chelsea'de büyük başarılar elde eden orta saha oyuncusunun yorumları, yeni menajerine iltifat niteliği taşıyor.

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JORGINHO İÇİN SIRADA NE VAR? 31 yaşındaki futbolcu, Cumartesi günü King Power Stadyumu'nda Arsenal ile Leicester karşı karşıya getirirken Arteta'nın planlarının önemli bir parçası olmayı sürdürecek.

Onun varlığı, kadro derinliği ve takımdaki deneyimin artması için hayati bir öneme sahip.