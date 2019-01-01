Jorge Sampaoli: Messi, Arjantin için oynarken acı çekiyor

Arjantin Milli Takımı’nın eski teknik direktörü Jorge Sampaoli, Messi ve Arjantin hakkında açıklamalarda bulundu.

2015 ve 2016 yıllarında Şili ile Copa America’yı iki kez kazandıktan sonra ’in başına getirilen Jorge Sampaoli, o dönemde tanıklık ettiği Messi ve Arjantin ilişkisini anlattı.

Sampaoli, oynadığı 129 milli maçta 65 gol atan Messi’nin kendi halkından hak ettiği değeri göremediğini düşünüyor.

’daki performansını milli takım maçlarına yansıtamadığı için sıkça eleştiri oklarının hedefi olan hakkında konuşan Arjantinli teknik adam “Lionel, Arjantin için oynarken acı çekiyor. Çünkü Arjantin halkı başarılardan mutlu olmak yerine bir şeyleri parçalamayı daha çok seviyor. Messi’nin Barcelona’daki performansını milli takıma taşıyamaması, Arjantin halkının ondan çok fazla şey beklemesinden kaynaklanıyor. 2018 Dünya Kupası boyunca dünyanın en iyi oyuncusuna antrenörlük yaptım. Avrupa’da şimdiden 600 gol barajını aşıp bütün rekorları kırmış bir oyuncu olmasına rağmen ülkesine geldiği zaman acımasızca eleştiriliyor. Sonuçta Messi de insan. Arjantin taraftarları, Barcelona taraftarlarının Messi’den aldığı keyfi almayı reddediyor.” ifadelerini kullandı.

Jorge Sampaoli, 2018 Dünya Kupası’nda Arjantin’in 2. turda ’ya elenmesinin ardından görevden alınmıştı.