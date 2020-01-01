Jorge Messi: Oğlumun Barcelona'da kalması zor görünüyor

Barcelona Başkanı Bartomeu ile görüşmek üzere İspanya'ya gelen Jorge Messi, oğlunun Barcelona'da kalmasının 'zor' olduğunu dile getirdi.

'nin babası ve menajeri Jorge Messi, Arjantinli futbolcunun ayrılığını konuşmak için Başkanı Josep Maria Bartomeu ile görüşmek üzere sabah saatlerinde şehre geldi.

Jorge Messi, El Chrininguito programına yaptığı açıklamada, Lionel Messi'nin Barcelona'daki geleceği ve iddiaları hakkında, "Pep Guardiola ile henüz konuşmadım. Manchester City ile resmi bir gelişme yok. Ancak oğlumun Barcelona'da kalması zor görünüyor" ifadelerini kullandı.

Manchester City Sportif Direktörü Txiki Begiristain'in de Messi ile görüşmek üzere İspanya'da olduğu biliniyor. Premier Lig devinin, Arjantinli futbolcu için 5 senelik bir anlaşma ve 700 milyon euro'nun üzerinde bir teklif yaptığı da gelen bilgiler arasında.