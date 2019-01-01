Jorge Mendes kimdir? Ünlü menajer Jorge Mendes kimdir? Cristiano Ronaldo'nun menajeri kim?

Çok sayıda yıldız oyuncu ve teknik direktörün menajerliğini yapan Jorge Mendes'i yakından tanıyın...

Portekizli menajer Jorge Mendes, gibi yıldız oyuncular ve Jose Mourinho gibi teknik direktörlerin temsilciliğini yaparak ünlendi.

Gestifute isimli menajerlik şirketinin sahibi olan Mendes kimdir?

Jorge Mendes kimdir?

Jorge Mendes, 7 Ocak 1966'da 'in başkenti Lizbon'da dünyaya geldi. Gençken geçimini sağlamak adına bitpazarında çalışan Mendes, menajerlik kariyerine ise futbolcu arkadaşı Nuno Espirito Santo'nun transferine yardımcı olarak başladı.

Portekizli kalecinin Deportivo La Coruna'ya imza atmasına aracı olan ve bu işten para almayan Mendes, o günden itibaren futbol dünyasında basamakları hızlıca tırmandı.

1996 yılında Gestifute isimli futbolcu ajansını kuran Mendes'in portföyünde Cristiano Ronaldo, Bernardo Silva, Ederson, James Rodriguez, Jose Mourinho gibi isimler yer alıyor.

Günümüzde Premier Lig'den Wolverhampton Wanderers takımını çalıştıran ve başarılı menajerin kariyerine giriş yapmasına ön ayak olan Nunu Espirito Santo da Mendes ile çalışmaya devam ediyor.

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Jorge Mendes kaç para kazandı?

Forbes dergisinin 2018 yılında yayınladığı Dünyanın En Güçlü Menajerleri listesinde 2 numarada yer alan Portekizli, aracı olduğu transferlerle toplam 1 milyar doların üzerinde bir paranın yer değiştirmesini sağladı.

Aynı listede yer alan bilgiye göre Mendes'in 2018 yılında aldığı komisyon ücretleri 100 milyon doların üzerinde.