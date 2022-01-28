Jorge Mendes'in dahiyane formülü: Barcelona, Traore'yi maaş limitine takılmadan nasıl transfer etti?

Barcelona, Tottenham'ın da ısrarla istediği Adama Traore için Wolverhampton'la anlaşmaya vardı. Katalanlar, Traore'yi 30 milyon euro satın alma opsiyonuyla sezon sonuna kadar kiralayacak.

Ancak Barcelona'nın, normal şartlarda La Liga'nın belirlediği maaş limitini aşmadan Traore'yi kadrosuna katması olası değil. Yönetim ve teknik heyet, Ousmane Dembele'nin satışıyla yaşanacak bir finansal rahatlamadan umutluydu, ama transfer döneminin bitimine birkaç gün kala bu ihtimal de giderek zayıflıyor.

Peki, Ferran Torres transferi için maaş bütçesinde güçlükle yer açabilen Barcelona, herhangi bir ekstra hamle yapmadan Traore transferini nasıl mümkün kılabildi.

Mendes'in formülü

İşte ünlü menajer Jorge Mendes burada devreye giriyor. ARA'nın haberine göre; Mendes, Barça'nın maaş limitine takılmaması için parlak bir çözüm üretti.

Barcelona'nın sezon başında Wolverhampton'a kiraladığı Francisco Trincao bu dörtlü operasyonun bir parçası.

Plan şöyle; Wolverhampton, Adama Traore'nin maaşını ödemeye devam edecek, Barcelona ise oyuncuya sadece La Liga tarafından zorunlu tutulan asgari miktarda ödeme yapacak. Xavi'nin kadroda düşünmediği Trincao sezon sonunda Wolverhampton'a satıldığında; Barcelona alacağı bonserviste Traore'nin maaşı kadar indirime gidecek.

Barcelona böylece kuralları çiğnemeden maaş limitinin etrafından dolaşmanın bir yolunu bulmuş oldu.

Adama Traore'nin Cuma günü İspanya'ya giderek sağlık kontrollerinden geçtikten sonra Barcelona'ya imza atması bekleniyor.

Milli takımda da oynuyor

Mali kökenli olan Traore, İspanya'da dünyaya geldi ve futbola Barcelona altyapısında başladı. 2015'te 10 milyon euro'ya Aston Villa'ya transfer olan Traore, bir yıl sonra Middlesbrough'ya satılmış, 2018'de ise bu kez 20 milyon euro'ya Wolverhampton'ın yolunu tutmuştu.

Bu sezon Wolverhampton formasıyla 23 maça çıkan Traore, İspanya milli takımının formasını da sekiz kez giydi.

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