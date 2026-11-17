Barcelona'da hareketlilik erkenden başladı. Ünlü futbolcu menajeri Portekizli Jorge Mendes, bu sezon rolü azalan ve beklediği süreyi alamayan Alejandro Balde ile takımdaki geleceğini görüşmek üzere merakla beklenen bir toplantı yapmak için Katalan kentine gelmeye hazırlanıyor.

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İspanyol gazetesi Sport'un aktardığına göre, Jorge Mendes bugün öğle saatlerinde Barcelona Havalimanı'nın özel uçuş terminaline ulaşacak. Portekizli menajeri, temsil ettiği oyuncularla ilgili farklı dosyaları ele alacağı yoğun bir toplantı günü bekliyor. Bu dosyaların başında da bu sezon az forma şansı bulduğu için geleceği soru işaretlerine konu olan Alejandro Balde geliyor.

Mendes'in ziyareti ağırlıklı olarak Alejandro Balde'nin durumuna odaklanacak. Portekizli menajer, oyuncunun Barcelona'daki mevcut durumuyla nasıl başa çıktığını yakından görmek, endişelerini dinlemek ve geleceği için atılacak en doğru adımlar konusunda tavsiyede bulunmak amacıyla oyuncuyla bizzat görüşmek istiyor.

Transfer piyasasında uzun yıllara dayanan bir tecrübeye sahip olan Mendes, oyuncusunun geleceğine dair olası herhangi bir senaryoyu değerlendirmeden önce onun önceliklerini anlamak istiyor.

Ziyaretin asıl amacı Alejandro Balde ile yüz yüze görüşmek olsa da Mendes'in Barcelona'da bulunmasını fırsat bilerek kulüp yönetimiyle temas kurma ihtimali de masada duruyor.

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Böyle bir durumda Mendes'in muhatabı Deco olacak. Zira Joan Laporta, Johan Cruyff anma töreninin üçüncüsüne katılmak için şu anda New York'ta bulunuyor ve yarın Katalan kentine dönecek.

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Alejandro Balde'nin geleceği

Alejandro Balde'nin durumu, Mendes'in ziyaretinin gündeminde öne çıkacak en önemli dosyalardan biri. Sol bek bu sezon beklediği rolü elde edemezken, birçok kulüp de oyuncuyu transfer etmeye ilgi gösteriyor.

Forma süresindeki istikrarsızlık, henüz kesin bir karar alınmamış olsa da oyuncunun geleceğine dair soru işaretleri doğurdu.

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Oyuncunun önceliği her zaman Barcelona'da kalmak oldu. Balde, geçen yaz transfer döneminin son günlerinde teknik direktör Hansi Flick ile bir görüşme yapmış ve ardından Katalan formasını giymeye devam etme konusundaki kararlılığını teyit etmişti.

Balde takımda kalmak ve ilk 11'deki yerini geri kazanmak için mücadele etmek istiyordu. Ancak haftalar geçtikçe durum daha da karmaşık bir hal aldı ve sol bek, as kadroda etkili bir rol elde etmenin kolay olmayacağını fark etmeye başladı.

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Hansi Flick'in sol bek pozisyonunda bu mevkide doğal olarak oynamayan isimlere görev vermesi, Balde'nin takımdaki yerini geri kazanma konusunda yaşadığı zorlukların boyutunu gözler önüne seriyor.

Bu şartlar altında Mendes, oyuncusunun psikolojik ve sportif durumunu yerinde görmek ve önümüzdeki aylarda ortaya çıkabilecek farklı senaryoları onunla istişare ederek değerlendirmek istiyor.

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İlk adım, geleceğine dair herhangi bir karar verilmeden önce oyuncunun sportif durumunu değerlendirmek olacak. Olası bir ayrılığın önümüzdeki ocak ayında gerçekleşmesi de şart değil.

Kış transfer dönemi bir transfer için uygun bir fırsat sunabilse de atılacak herhangi bir adımı yaz transfer dönemine ertelemek de seçenekler arasında yer alıyor.

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Şu an itibarıyla oyuncunun Barcelona'daki geleceğine ilişkin kesinleşmiş bir transfer ya da nihai bir karar bulunmuyor.

Mendes ile Deco arasındaki yakın ilişki

Balde dosyasının ötesinde, Jorge Mendes'in Barcelona'da bulunması Katalan kulübüyle arasındaki yakın ilişki nedeniyle her zaman ilgi çekiyor.

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Portekizli menajer, geçmiş yıllarda birçok transferde birlikte çalıştığı Deco ile kişisel ve profesyonel açıdan mükemmel bir ilişkiye sahip.

Mendes'in rolü yalnızca futbolcu menajerliğiyle sınırlı değil. Etkisi büyük çaplı transferlerin gerçekleşmesine müdahil olmaya kadar uzanıyor ve bu da onu Avrupa'nın büyük kulüplerinin ofislerinde sürekli adı geçen bir isim haline getirdi.

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Mendes ayrıca doğrudan temsil etmediği oyuncularla ilgili müzakerelerde de yer alıyor. Birçok kulüp ve oyuncu, ilişki ağından yararlanmak ve bazı transferlerin tamamlanmasını kolaylaştırmak için ona başvuruyor.

Ancak mevcut ziyaret, Barcelona yönetimiyle resmi bir toplantı yapmaktan çok, öncelikle Alejandro Balde'nin durumuyla ve Mendes'in diğer bazı profesyonel yükümlülükleriyle bağlantılı görünüyor.

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Bu durum, özellikle iki taraf arasındaki karşılıklı güven ve güçlü ilişki göz önüne alındığında, Deco ile bir temas kurulması ihtimalini ortadan kaldırmıyor.

Balde'nin geleceği tüm ihtimallere açık olmayı sürdürürken, Mendes bir sonraki adımları belirlemeden önce oyuncusunu dinlemek istiyor.

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Portekizli menajerin Barcelona ziyareti bu dosyayı görüşmek için bir fırsat olacak. Ancak bu, mutlaka somut bir adım atılacağı ya da oyuncunun geleceğinde ani bir değişiklik yaşanacağı anlamına gelmiyor.