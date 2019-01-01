Jorge Mendes: "Cristiano Ronaldo, futbolu Juventus'ta bırakabilir"

Cristiano Ronaldo'nun menajeri Jorge Mendes, yıldız futbolcunun emeklilik planlarına dair açıklamalarda bulundu.

forması giyen 'nun menajeri Jorge Mendes, Portekizli yıldızın kariyerine İtalyan devinde nokta koyabileceğini söyledi.

Bilindiği üzere Şubat ayında 35. yaşına girecek olan Ronaldo'nun Juventus ile 2022 yılına dek sözleşmesi bulunuyor.

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Sky Sports'a açıklamalarda bulunan Mendes, Ronaldo'nun takımında mutlu olduğunu ve ayrılmak gibi bir düşüncesi olmadığını belirtirken, "Cristiano, Juventus'ta çok iyi bir teknik adamla çalışıyor. Sözleşmesi de devam ediyor, futbolu Juventus'ta bırakabilir." dedi.

Mendes, Cristiano Ronaldo'nun son iki yılda da Ballon d'Or'u kazanamamış olmasıyla ilgili de konuşurken, "Bu iki yılın en az birisinde ödülü hak etmişti. Bana göre ortada adaletsiz bir durum var ama bu durum onu sadece daha çok motive eder. Cristiano'nun tek düşündüğü şey sıkı çalışmaya devam edip gelecek sezon ödülün sahibi olmak." ifadelerini kullandı.

Ronaldo, bu sezon Juventus forması altında şu ana dek çıktığı 19 resmi maçta 11 gol atıp 1 de asist yaptı.