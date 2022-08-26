Jorge Jesus'un dileği gerçek oldu: Fenerbahçe yeniden Dinamo Kiev'le eşleşti

Şampiyonlar Ligi ön elemesinde Dinamo Kiev'e elenen Fenerbahçe, Avrupa Ligi grubunda yeniden Ukrayna ekibiyle karşılaşacak.

Fenerbahçe'nin Avrupa Ligi B grubunda rakipleri Dinamo Kiev, Rennes ve AEK Larnaca oldu.

Daha önce ne olmuştu?

Fenerbahçe Şampiyonlar Ligi 2. Ön eleme turunda Dinamo Kiev'e elenmişti.

Ayrıca UEFA, Dinamo Kiev maçındaki tezahürat sebebiyle Fenerbahçe'ye 1 maç kısmi seyircisiz oynama ve 50 bin Euro para cezası vermişti.

Jesus, Dinamo Kiev hakkında ne söylemişti?

Jesus, Fenerbahçe'nin Austria Wien'i 4-1 yendiği maçın ardından yaptığı açıklamada Şampiyonlar Ligi'nde Dinamo Kiev'e elendikleri maçla ilgili olarak: “Kiev ile tekrar eşleşme ihtimali var."

"Onlarla karşılaştığımızda çok az bir süremiz vardı. İkinci maçı 10 kişi oynadık. Dinamo Kiev maçı boğazımda düğüm gibi kaldı. Onlarla tekrar oynamak isterim” ifadelerini kullanmıştı.