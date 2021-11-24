Jorge Jesus, Seferovic'in kaçırdığı golü yorumladı: Böylesini 30 yıldır görmemiştim!

Benfica Teknik Direktörü Jorge Jesus takımının Camp Nou'da Barcelona ile 0-0 berabere kaldığı 90 dakikayı değerlendirirken, büyük bir şaşkınlık yaşadığını söyledi. Haris Seferovic'in maç son anlarında kaçırdığı gol pozisyonunu değerlendiren Portekizli teknik direktör kariyeri boyunca böyle bir pozisyonun kaçtığını ilk kez gördüğünü söyledi.

Jesus ne söyledi?

CNN Portekiz'e verdiği demeçte takımının oyununundan memnun olduğunu belirten Jesus, son pozisyona ilişkin şaşkınlığını ise gizlemedi:

"Bir teknik direktör olarak 30 senedir bu şekilde bir gol fırsatının kaçtığına şahit olmamıştım ama benim ve Benfica'nın başına geldi. Takımımız gol pozisyonları yarattı ve umutlarımızı son maça taşımamızı sağlayan bir skor elde ettik.

"Gruptan çıkıp çıkmama durumumuz bizim elimizde olmasa da son maça girerken Barcelona ile yarışıyoruz. Taraftarlarımız oyuncularımızla gurur duyabilir"

Barcelona'yı bekleyecekler

Şampiyonlar Ligi'nde grup aşamasının son haftasına girilirken Barcelona'nın gerisinde yer alan Benfica'nın ikinci sırayı alabilmesi için gruptan çıkmayı daha önce garantileyen Bayern Münih'i yenmesi ve Barcelona'nın da Dinamo Kiev'e takılmasını beklemesi gerekiyor. İki takımın puan eşitliği halinde ilk maçı 3-0 kazanan Benfica adını üst tura yazdıran takım olacak.

Bu sezon Benfica formasıyla 80 dakika şans bulan Sefarovic, oynadığı dört karşılaşmada bir gol atmıştı. Geçen sezonu ligde 22 gol ve yedi asistle tamamlayan 29 yaşındaki golcü oyuncu, EURO 2020'de de adından söz ettirmişti. İsviçre Milli Takımı ile turnuvada beş maçta üç gol atan Seferovic, Barcelona karşısında kaleci Ter Stegen'i geçse de topu filelerle buluşturamamıştı.

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