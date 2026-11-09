Jorge Jesus sakatlık kriziyle karşı karşıyayken Monaco'nun yıldızı Flavio Nazinho sürpriz biçimde ilk kez Portekiz millî takımına çağrıldı

Portekiz Teknik Direktörü Jorge Jesus, Monaco'nun savunma oyuncusu Flavio Nazinho'yu yaklaşan Uluslar Ligi'ndeki iki maç için ilk kez A millî takıma çağırdı. Genç sol bek, Danimarka ve Galler'e karşı oynanacak son grup maçları için kadroya takviye olarak katılıyor.

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Jesus, Monaco'nun dikkat çeken oyuncusuna yöneldi

Portekiz, Uluslar Ligi grup aşamasındaki son iki maç için Nazinho'yu resmen kadrosuna kattı. Bu sezon Ligue 1'de istikrarlı performans sergileyen 23 yaşındaki oyuncu, Portekiz'in 14 Kasım'da Danimarka ve üç gün sonra Galler ile oynayacağı maçlar öncesinde Jesus tarafından kadroya çağrıldı. Daha önce ülkesini çeşitli genç yaş kategorilerinde temsil eden ancak A millî takımda hiç forma giymeyen savunma oyuncusu için bu, önemli bir dönüm noktası.

Duyuruyu ilk olarak Monaco paylaştı ve yaz transferi Nazinho'nun derhâl millî takım kampına katılacağını doğruladı. Cercle Brugge'den ayrılarak Fransa'ya gelen Nazinho, burada iyi bir başlangıç yaptı ve sol kanatta güvenilir bir seçenek hâline geldi.

Monaco'nun yıldızı Dünya Kupası'nı hedefliyor

Nazinho'nun kadroya alınması, Portekiz'in A Ligi 4. Grup'taki liderliğini korumaya çalıştığı kritik bir döneme denk geliyor. Portekiz, ikinci sıradaki Danimarka'nın altı puan önünde bulunuyor. Nazinho, bu yılın başlarında hedeflerinden söz ederken bu fırsatın kendisi için ne kadar önemli olduğunu dile getirmişti.

Savunma oyuncusu, "Kesinlikle bir hayal! Ama işleri aceleye getirmeyi seven biri değilim. Her şeyi adım adım ilerletmek istiyorum; Monaco'ya katılmak zaten büyük bir adım. Her şeyden önce burada oynama fırsatını değerlendirmek ve yeteneklerimi göstermek istiyorum. Kim bilir, belki bir sonraki Dünya Kupası'na [2030] katılırım" demişti.

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Sakatlık, taktiksel değişikliği zorunlu kıldı

Nazinho'nun A millî takım kadrosuna alınması, Nuno Tavares'in fiziksel durumuna ilişkin endişelere doğrudan bir yanıt gibi görünüyor. Jesus'un ilk kadrosundaki tek doğal sol bek olan Lazio oyuncusu, pazar günü Napoli'ye karşı oynanan maçta devre arasında oyundan çıkmak zorunda kaldı. Lazio teknik direktörü Gennaro Gattuso daha sonra Tavares'in maç başlamadan önce de fiziksel sorunlar yaşadığını açıkladı. Bu durum, millî takım ekibine alternatif aramaktan başka pek seçenek bırakmadı.

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Portekiz Futbol Federasyonunun Tavares'in sakatlığının boyutuna ilişkin daha fazla bilgi vermesi bekleniyor. Ancak Nazinho'nun kadroya çağrılması, Lazio oyuncusunun yaklaşan maçlarda forma giyemeyeceğine işaret ediyor. Bu durum, savunmadaki dengeyi korumaya çalışan Jesus için bir zorluk yaratırken Monaco oyuncusu kadroya çok iyi bir form durumuyla geliyor. Genç savunma oyuncusu, millî takımın kilit isimlerinden biri olmaya devam eden eski Monaco yıldızı Bernardo Silva ile kadroda yeniden bir araya gelecek.

Sporting'den Ligue 1'e hızlı yükseliş

Nazinho'nun A millî takıma uzanan yolculuğu, istikrarlı gelişimi ve uyum becerisiyle şekillendi. Sporting CP'nin ünlü altyapısından yetişen oyuncu, Lizbon ekibinin A takımında 11 maça çıktıktan sonra daha düzenli forma şansı bulmak için başka bir kulübe yöneldi. Belçika ekibi Cercle Brugge'de oynarken dikkat çekti ve enerjik performansları sayesinde geçtiğimiz yaz transfer döneminde Stade Louis II'ye ses getiren bir transfer gerçekleştirdi.

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Monaco'ya gelişinden bu yana Fransız futbolunda iz bırakmak için zaman kaybetmedi. Savunma oyuncusu, 2026/27 sezonunda tüm kulvarlarda çıktığı 14 maçta bir gol ve iki asist kaydetti. Kulüpteki ilk golünü Paris Saint-Germain'e karşı kritik bir maçta atması, büyük maçların baskısıyla başa çıkabildiğini gösterdi.