Jorge Jesus, cuma öğleden sonra Cristiano Ronaldo'nun Portekiz Milli Takımı'ndan ayrılması hakkında uzun uzun konuştu. Milli takım teknik direktörü kendisini suçlamıyor.

Ronaldo, perşembe öğleden sonra yayımladığı bir video mesajla artık Portekiz Milli Takımı'nda oynamayacağını aniden açıkladı. Oysa kadroya seçilecek oyuncular listesinde yer alıyordu.

Geçen transfer döneminde Jesus ile Ronaldo arasında bir anlaşmazlık yaşanmıştı. Ronaldo'nun Norveç karşısındaki maçta oynaması planlanmıyordu ancak kendisinden yine de ısınması istendi. Sonunda oyuna alınmaması, beş kez Altın Top kazanan futbolcuyu öfkelendirdi.

Ronaldo, özel jetine binerek Portekiz'in kampından hemen ayrılmaya karar verdi. Bu nedenle 255 euro para cezası aldı ve yaklaşan UEFA Uluslar Ligi maçları için yeniden 'normal şekilde' kadroya alınabilecek gibi görünüyordu.

Gelecek maçlar POR UEFA Nations League A 14:45 DEN

Ancak perşembe sabahı Ronaldo'nun bir daha Portekiz için oynamayacağı birdenbire ortaya çıktı. Haber Jesus'u da şaşırttı. "Ben de bunu herkesle aynı anda öğrendim. Tam da dün, çektiği videonun ardından, sizin de duyduğunuz şekilde bana bildirildi… O ana kadar hiçbir şey bilmiyordum. Oynuyordu, goller atıyordu, kadromdaki oyunculardan biriydi."

Jesus, kendisini suçlamıyor. "Onun ayrılışı konusunda kendimi hiçbir şekilde suçlu hissetmiyorum. Belki süreci hızlandırmış olabilirim ama bu benim suçum değil. Bu kadroda ya da daha sonraki bir kadroda bunun gerçekleşeceği zaten aklındaydı. Kararına saygı duyuyorum. Bu bir buçuk yılda onunla güçlü bir dostluk kurdum."

"Hiçbir şeyi değiştirmezdim. Hiçbir şeyi. Çünkü teknik direktör olarak bir karar verdim. Takımımı, Portekiz Milli Takımı'nı düşünerek verdiğim bir karardı. Bunun gerçekleşmesine yol açacak hiçbir şey yapmadığımın farkındayım."

"Geçmişte yaşananlar beni ilgilendirmiyor. Elbette geri döneceğini düşünüyordum. Elbette onu kadroya çağıracağımı, onunla konuşacağımı düşünüyordum ama kararına saygı duymalıyım. Milli takım kadrosundan ayrılma zamanının geldiğine karar verdi. Er ya da geç bunun olması gerekiyordu. Bırakmak için en doğru zamanın şimdi olduğunu düşündü ve buna saygı duyulmalı" diyerek sözlerini tamamladı.