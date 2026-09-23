Jorge Jesus, Ronaldo’nun neden hâlâ Portekiz için vazgeçilmez olduğunu açıkladı

Cristiano Ronaldo, Dünya Kupası’nın ardından milli takımı bırakmayı ciddi şekilde düşündü. 41 yaşındaki forvet, sonunda Portekiz Milli Takımı’yla devam etme kararı aldı. Portekiz, perşembe günü Uluslar Ligi’nde Galler ile karşı karşıya gelecek.

Ronaldo çarşamba günü AS tarafından aktarılan sözlerinde, “Bilmiyorum. Cevabı bilmeyi çok isterdim ama bilmiyorum. Otuzlu yaşlarımın başında anı yaşamayı öğrendim, bu yüzden bilmiyorum. Ama bunun benim son yılım olması çok mümkün. Son maçım olduğunda bunu açıklarım” dedi.

Portekiz için son 16 turunda, daha sonra dünya şampiyonu olan İspanya’ya yenilerek sona eren Dünya Kupası’nın ardından Ronaldo, Portekiz Milli Takımı’ndaki geleceğini düşündü. “Kararlarımı her zaman düşünürüm. Her şeyi düşünürüm. Beni burada görüyorsunuz, yani devam etme kararı aldım. Başkan ve milli takım teknik direktörüyle konuştum, bana güveniyorlar.”

Her zaman mücadeleci kimliğiyle öne çıkan Ronaldo, “Milli takıma yardım etmeyi sürdürebileceğimi düşünüyorum. Sadece gollerle değil, bunun yeni bir nesil olması nedeniyle de. Ama en önemlisi sahada olmak ve gol atmaya devam etmek” ifadelerini kullandı.

41 yaşındaki Ronaldo, artık eleştirileri çok daha kolay savuşturuyor. “Daha önce de birçok kez söylediğim gibi: tecrübe zamanla gelir. Her zaman eleştirmenler olacaktır, hatta işleri iyi yaptığımızda bile; kötü yaptığımızda ise zaten fazlasıyla olur.”

“Kim olduğumu biliyorum ve çocukların Cristiano’ya bayıldığını da biliyorum. Kariyerimden sonra da insanlar için anlam taşımaya devam etmek istiyorum. Cristiano’ya değer veren insanlara ben de değer veriyorum ve bu beni mutlu ediyor” diyen Portekizli tecrübeli isim, sözlerini böyle tamamladı.

Milli takım teknik direktörü Jorge Jesus, Ronaldo’ya büyük değer veriyor. “Cristiano, Portekiz’in bir sembolü. Bu ona her maç oynama hakkı vermez ama size bir fikir vermesi açısından söyleyeyim: Hong Kong’da onsuz bir maç oynadık ve 5 bin seyirci vardı. O oynadığında ise 55 bin kişi vardı. Perşembe günü oynayacak ve hemen bir ya da iki gol atmasını bekliyorum, ardından da onu doğrudan oyundan alacağım.”