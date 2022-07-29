Jorge Jesus, neden Fenerbahçe'yi tercih ettiğini açıkladı: "Premier Lig'den de teklif aldım ama şampiyonluk istiyorum"

Portekizli çalıştırıcı, tek tek transferlere değindi.

Yeni sezona Jorge Jesus önderliğinde çalışan Fenerbahçe, Şampiyonlar Ligi'nde Dinamo Kiev'e elendi.

Sarı lacivertliler yoluna Avrupa Ligi'nde devam ederken transfer çalışmalarına da hız verdi.

Tecrübeli teknik direktör Jorge Jesus, Canal 11'e verdiği demeçte transfer konusuna açıklık getirdi.

Ne söylendi?

Portekizli çalıştırıcı, ilk olarak neden Fenerbahçe'yi tercih ettiğini açıkladı. Sonrasında ise tek tek transferlere değindi.

"Dünyanın çeşitli yerlerinden teklif aldım. Avrupa'nın 5 büyük liginden Everton'ın teklifi vardı ama kabul etmedim. Şampiyonluk istiyorum. Fenerbahçe'deyim. Hedefimiz şampiyonluk ve taraftarımız gerçekten çok tutkulu."

"Fikir, tanıdığım ve iletişim kurmanın kolay olduğu oyuncuları transfer etmekti. Ama sadece Brezilya, Uruguay, Arjantin ya da İspanya'dan oyuncu getirmedim. Takımda zaten İspanyolca konuşan bazı futbolcular var ve bu işleri kolaylaştırıyor."

"En iyi stoperimizi kaybettik. Bu yüzden iki stoper istiyorum. Luan Peres transferi tamamlandı. Gustavo Henrique'de henüz bir resmiyet yok. Onay sürecinde. Ayrıca bir kaleci kiralamamız gerekiyor. Şu anda en iyilerinden birine sahibiz."

"William Carvalho, benim seçeneklerimden bir tanesiydi, savunmacı bir orta saha oyuncusu istedim. William transferi zora girdi ve biz de tanıdığımız Arao'yu transfer ettik."

"Taremi'nin özelliklerini gerçekten beğeniyorum ama aynı pozisyonda 4 oyuncum var. Bu yüzden transfer için olasılık yok."