Sezonun sona ermesiyle birlikte İsmail Kartal ile yollarını ayırmaya hazırlanan Fenerbahçe'nin bir numaralı teknik direktör adayı olan Jorge Jesus, daha önce çalıştığı ve büyük başarılar elde ettiği Brezilya'ya gitti.

Brezilya'da Rio Karnavalı'na katılmak için turist olarak bulunduğunu belirten Jesus, Fenerbahçe ile görüştüğünü de doğruladı.

Yaklaşık 10 gün boyunca karnavalda yer alacak olan Jesus, eşi ve oğluyla birlikte Galeão havaalanına iniş yaparken, burada gazetecilerin sorularını yanıtladı. Brezilya'dan herhangi bir kulüple görüşmediğini ve bu yöndeki söylentilerin asılsız olduğunu belirten deneyimli teknik direktör, Fenerbahçe ile görüşmelerine dair ise fazla detay vermedi.

Ne söylendi?

Eski takımı Flamengo'yu uzaktan da olsa takip ettiğini belirten Jesus, Flamengo taraftarlarına olan aşkının her zaman süreceğini belirtti. Aralık ayının sonunda eski takımının yanı sıra Atletico-MG ve daha sonra Vitor Pereira ile anlaşma sağlayan Corinthians'tan teklif alan Jesus, Benfica'dan ayrıldıktan sonra gelen teklifleri geri çevirmişti.

O jornalista @Marquinhos_RJ21 registrou a chegada de Jorge Jesus, conversando com a jornalista da TV Band. Apenas o sósia aguardava o ex-técnico do #Flamengo. pic.twitter.com/efOs2rdDNo — Paparazzo Rubro-Negro (@PaparazzoRN) April 27, 2022

Fenerbahçe ile görüştüğünü doğrulayan Jesus buna rağmen Türk basınında çıkan haberlerin aksine herhangi bir anlaşmanın gerçekleşmediğini söyledi ve sarı-lacivertli kulübün konuya ilişkin yaptığı açıklamayı doğruladı.

Sem alvoroço, Jorge Jesus desembarca no Rio e avisa que chegou como: "turista"



Técnico português desembarcou acompanhado da esposa e de um de seus filhoshttps://t.co/dCr90NvosE — Raisa Simplicio (@simpraisa) April 27, 2022

Kulüp ismi vermekten kaçınan ancak Fenerbahçe ile ilgiyi soruyu doğrulayan Jesus, "Kulüplerden bahsetmek istemiyorum ama Fenerbahçe ile görüştüğüm doğru. Birkaç öneriyi inceleyeceğim. Bunu düşünmek için yeterince zamanım var" dedi.

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