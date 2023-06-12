Jorge Jesus, Fenerbahçe'den ayrılacağını açıkladı: Geleceği hakkında ne söyledi?

Fenerbahçe Teknik Direktörü Jorge Jesus, Türkiye Kupası'nda şampiyon oldukları maçın ardından sarı-lacivertli kulüpten ayrıldığını açıkladı.

Fenerbahçe, Türkiye Kupası'nda şampiyon oldu

Jorge Jesus takımdan ayrıldığını açıkladı

Başka maceraların peşinden koşacak

NE OLDU? Türkiye Kupası finalinde Başakşehir ile karşılaşan Fenerbahçe, 2-0'lık galibiyet alarak 10 yıl sonra turnuvada yeniden şampiyonluk yaşadı. Fenerbahçe Teknik Direktörü Jorge Jesus finalin ardından vedasını açıklarken geleceğini masaya yatırdı.

NE SÖYLENDİ? Jorge Jesus finalin ardından şunları söyledi: "Fenerbahçe'nin renklerini savunduğum son gündü. Bugünden itibaren serbest bir teknik direktörüm. Başka maceralar arayışında olacağım. Bu kararı alalı bir süre oldu. Burada çalışmayı istemiyorum gibi bir durum değil. Türk halkı bana hep sevgi gösterdi. Türkiye'yi seviyorum."

BÜYÜK RESİM: Fenerbahçe'den ayrıldığını açıklayan Jesus geleceği hakkında şunları söyledi: "Şimdi Portekiz'e gideceğim. Henüz geleceğimle ilgili bir karar vermedim, beklemek istiyorum. Hayallerimden birini gerçekleştirebilecek miyim, bunu göreceğim. Bunun için şu anda bekleyeceğim."