Jorge Jesus: Darwin Nunez'i rekor bedelle satacağız

Benfica’nın UEFA Avrupa Ligi’nde Lech Poznan’ı 4-2 yendiği maçta hat-trick yapan Darwin Nunez şimdiden Joao Felix ile kıyaslanmaya başlandı.

’nın teknik direktörü Jorge Jesus, takımın Uruguaylı forveti Darwin Nunez’e övgü yağdırdı.

Lech Poznan maçının ardından konuşan tecrübeli teknik adam, 24 milyon euro ile kulüp tarihinin en pahalı transferi olan Darwin Nunez’in ayrılırken de rekor kıracağını söyledi.

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Jorge Jesus, “Doğru bir transfer yapmışız. Onun henüz bir çocuk olduğunu da unutmayalım. Daha 21 yaşında ve futbolda bilmediği ancak öğreneceği çok şey var. Benimle, burada öğrenecek” dedi.

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Portekizli teknik adam, “Hızı, yüksek bitiriciliği, isabetli karar verme yeteneği... Benfica’nın en pahalı transfer oldu. Salgın sona erdiğinde en pahalı satışı da o olacak. Dünya çapında bir futbolcuya dönüşecek. Maalesef onu kısa bire süre içinde kaybedeceğim” ifadelerini kullandı.

Benfica tarihinin en pahalı satışı ünvanını, 2019 yazında 126 milyon euro’ya ’e transfer olan Joao Felix elinde bulunduruyor.