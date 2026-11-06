Ulusal bir ikon olmadan yeni bir döneme geçiş
Cristiano Ronaldo'nun 23 yıl, 234 millî maç ve 146 golün ardından emekli olması, Jorge Jesus yönetimindeki Portekiz millî takımı için bir geçiş dönemini başlattı.
Portekiz, Uluslar Ligi'nde Danimarka ve Galler'le oynayacağı maçlara hazırlanırken Jesus, istikrarı koruyarak genç yetenekleri takıma kazandırmaya odaklandı.
İkonik kaptanın yokluğu, Jesus'a farklı hücum kombinasyonlarını denemesi için taktiksel seçenekler sunuyor.
Jesus, kaptanlık için katı millî maç kriterini açıkladı
Ronaldo olmadan takımın lider kadrosunun nasıl işleyeceğine değinen Jesus, kaptan seçiminde liyakate dayalı net bir sistem uygulandığını açıkladı.
Jesus, “Millî takımda seçim, millî maç sayısına göre yapılıyor” dedi.
Related Topics
“Şu anda bu kriter bakımından öne çıkan beş oyuncu var. İlginçtir ki hepsi, çalıştırdığım kulüplerde oyuncumdu. Aynı mantık devam edecek.”
Portekiz'in en çok millî maça çıkan deneyimli liderleri
Jesus, bundan sonra liderlik sorumluluğunu üstlenecek deneyimli oyunculardan oluşan çekirdek grubu doğruladı.
Teknik direktör, “Cristiano Ronaldo'dan sonra en çok millî maça çıkan oyuncular Bernardo Silva, Ruben Dias, Joao Cancelo, Ruben Neves ve Bruno Fernandes” dedi.
“Sıralama mutlaka böyle değil ama söz konusu beş oyuncu bunlar.”
Bernardo Silva'nın kulüp performansına büyük övgü
Jesus, Avrupa kulüp futbolunun en üst seviyesinde istikrarlı biçimde gösterdiği üstün performans nedeniyle Real Madrid'in orta saha oyuncusu Bernardo Silva'yı da ayrıca övdü.
Jesus, “Tecrübesini ve oyuncu olarak sahip olduğu kaliteyi takıma katabilir” dedi.
“Real Madrid'de iyi bir dönem geçiriyor ve dünyanın en iyi takımlarından biri olan Real Madrid gibi bir takımda ilk 11'de oynamak kolay değil. Bernardo'nun değerinden hiç şüphem yok.”