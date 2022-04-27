Süper Lig'de son haftalara girilirken ikincilik yarışı için iddialı konumda bulunan Fenerbahçe'de yeni teknik direktör arayışları sürerken, başkan Ali Koç'un Portekiz'de bir araya geldiği Jorge Jesus ile yaptığı görüşmenin detayları da ortaya çıktı.

Milliyet'te yer alan habere göre Jesus, sarı-lacivertli takımın yerinin Şampiyonlar Ligi olduğunu söyledi.

Celal Umut Eren'in haberine göre Jesus ile Ali Koç arasındaki görüşmelerde başta Arda Güler olmak üzere kadrodaki gelecek vaat eden genç oyuncuların durumu da masaya yatırıldı. Daha önce teknik ekibiyle birlikte bir araştırma yapan Jesus, bu görüşmede başkan Ali Koç'a Fenerbahçe'nin Şampiyonlar Ligi'nde olması gerektiğini belirtti.

Luis Figo da oradaydı

Öte yandan Ali Koç ile bir araya geldiği restoranda Koç'tan önce sürpriz bir isimle bir araya gelen Jesus, Portekiz futbolunun yetiştirdiği en önemli isimlerden biri olan Luis Figo ile bir araya geldi.

Benfica'da birlikte çalışan ikilinin bağlantısının sürdüğü ve özellikle genç futbolculara ilişkin olarak sık sık bir araya geldikleri kaydedildi.

Önümüzdeki günlerde ailesiyle beraber Brezilya'ya giderek, 10 gün boyunca Rio Karnavalı'na katılacak olan Jesus burada herhangi bir transfer görüşmesinde bulunmayacak.

Büyük başarılar elde ettiği eski kulübü Flamengo'yu ziyaret edecek olan Portekizli çalıştırıcı, adı Brezilya Milli Takımı ile de geçse de bu teklife sıcak bakmıyor.

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