Jordy de Wijs (eski PSV oyuncusu) Hollanda'ya sürpriz bir dönüş yapmaya hazırlanıyor

Transfer muhabiri Mounir Boualin'in haberine göre, Jordy de Wijs kariyerine RKC Waalwijk'te devam edecek. 31 yaşındaki stoperin Fortuna Düsseldorf ile olan sözleşmesi önümüzdeki yaz sona erecek.

De Wijs, geçen sezon sc Heerenveen'de kiralık olarak oynamış olsa da, son yıllarda çoğunlukla Almanya ve İngiltere'nin ikinci liglerinde forma giydi.

Sol ayaklı oyuncu, Queens Park Rangers, Hull City ve Fortuna Düsseldorf ile sözleşme imzalamıştı. Şimdi ise De Wijs, Keuken Kampioen Divisie'ye doğru önemli bir geri adım atmayı tercih ediyor.

RKC, play-off'lar yoluyla Eredivisie'ye yükselebilir, ancak bu yol oldukça uzun. De Wijs bunu beklemeyecek ve önümüzdeki hafta Waalwijk'te iki yıllık sözleşme imzalayacak.

De Wijs, bu sezon Fortuna Düsseldorf formasıyla sadece 106 dakika oynadı; bu süre, İkinci Bundesliga'daki sekiz resmi maça dağıldı.

Alman kulübünün üçüncü lige düşme ihtimali var. De Wijs'in sona eren sözleşmesi zaten uzatılmayacaktı.

De Wijs, Hollanda'da daha önce PSV, Excelsior ve Heerenveen formalarını giymişti. Yirmi yılı aşkın bir süre önce RKC'nin altyapısında forma giymişti.