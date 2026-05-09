Jordy Clasie iki şehirde çok para kazanabilirdi, ancak AZ'ye sadık kalıyor

Jordy Clasie, geçen yıl AZ ile sözleşmesini uzatmadan önce Orta Doğu'da kazançlı bir maceraya atılmayı tercih edebilirdi. 34 yaşındaki orta saha oyuncusu bunu Algemeen Dagblad gazetesine açıkladı.

Geçen sezon Clasie zor bir seçimle karşı karşıya kalmıştı. AZ'deki güvenli limanını terk edip, uzak bir yerde milyonlar kazanabilirdi.

"Dubai veya Abu Dabi'den bahsediyoruz. Ama sonunda eşim ve ben doğru seçimi yaptık. Bu fikre açıktık, ancak teklif ne kadar somutlaşırsa, bunun bizim için doğru olup olmadığını o kadar çok sorguladık," diyor tecrübeli oyuncu.

Clasie, Alkmaar'da da memnun. “Burada iyi bir maaşla harika bir hayatım var. Bu mutluluğu da takdir etmelisin. Bazen sahip olduklarınla yetinmelisin. Benim hissettiğim kadarıyla harika bir kariyerim var ve para önemli, ama mutluluk çok daha değerli.”

“Oraya gitmek bizi daha mutlu eder miydi, merak ediyorum. Bir keresinde Rusya’ya da gidebilirdim. Ama gitmedim,” diyor Clasie.

Clasie, AZ'de iki yıl daha ritmi belirlemeyi umuyor. “Sonra biter. O zaman bu iş biter ve başka şeylerin tadını çıkarırım. Mesela balık tutmanın.”

Kaptan şu anda AZ adına 234 resmi maça çıkmış durumda. 2012 ile 2016 yılları arasında Clasie, Hollanda Milli Takımı adına on yedi uluslararası maçta forma giydi.