Jordy Clasie, AZ'ye dönüşünün ardından geriye dönüp bakıyor ve aylar süren iyileşme sürecinin ardından hatasını kabul ediyor

28 Eylül'de AZ, NEC'e 2-1 yenildi. Clasie kırmızı kart görerek oyundan atıldı, ancak maçın ardından asıl sorun ortaya çıktı. Dört gün önce, PEC Zwolle ile oynanan 2-2 biten maçta, ayak bileğinden sakatlandı ve bu sakatlık beklenenden daha ciddi çıktı.

“İki gün daha antrenman yaptım ve sonra durum düzeldi. NEC maçında on dakika sonra ağrının başladığını hissettim,” diyen orta saha oyuncusu, ardından sorunun nedenini belirlemek için bir tarama yapılması gerektiğini anlattı.

“Sağ ayağımdaki bir kemik parçası yerinden kaymıştı ve daha sonra tendonumda bir yırtık olduğu ortaya çıktı,” diyen Clasie, ameliyat olmak zorunda kalmayacağını umuyordu. “Ama kaçamadım. Yedi hafta sonra kendiliğinden iyileşmeyeceği ortaya çıktı.” Orta saha oyuncusu şimdi pişman. "İlk günden ameliyat olsaydım daha iyi olurdu, ama bunu şimdi söylemenin bir anlamı yok."

İyileşme süreci Clasie için zordu. “Takım arkadaşların dışarı çıkıyor, sen ise içeride kalmak zorundasın,” diyen Clasie, revirde başka oyuncuların da olmasının iyi geldiğini kabul etti. “Denso Kasius ve Mexx Meerdink ile iyi anlaştık. Sürekli spor salonundasın, bu oldukça sıkıcı. Bu durumda birbirinizden destek alabilmek çok büyük fark yaratıyor.”

Üçlü, teknik direktör Max Huiberts’ten fizyoterapist Frank Renzenbrink ile birlikte Dubai’de sekiz gün rehabilitasyon yapma izni aldı. “Alkmaar’da her gün aynı kapıdan geçiyorsan, duvarlar üstüne üstüne geliyor.”

“Taksi saat yedi buçukta kapımızın önündeydi; sabah antrenman yaptık ve öğleden sonra güneşin tadını çıkardık.” Haarlemli adam eşini ve çocuklarını da yanına alarak Dubai’ye gitti. “İlk İran insansız hava araçları geldiğinde tam zamanında yola çıkmıştık.”