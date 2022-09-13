Barcelona'nın Hollandalı sportif direktörü yaz transfer dönemindeki operasyonlarında oyuncuların fedakarlıklarının önemli rol oynadığını söyledi.

Yaz transfer dönemini hareketli geçiren takımların başında gelen Barcelona'da sportif direktör Jordi Cruyff, kadroya katılan oyuncuların Barcelona'da oynama hayallerini gerçekleştirebilmek adına çok sayıda daha iyi teklifi geri çevirdiğini söyledi.

Hollandalı futbol adamı oyuncuların Barcelona için daha fazla para içeren teklifleri kabul etmediğini belirtti.

Cruyff ne söyledi?

"Barcelona'ya imza atma ihtimalleri doğduğunda hepsinin gözlerindeki parıldamayı görmeliydiniz. Daha büyük bütçelerden ekonomik olarak daha iyi teklifler aldılar ama tercihleri burası oldu. Bu oyunculara minnettarız çünkü daha iyi teklifleri reddedip, bizi seçtiler. Barcelona tarihinin bir parçası olmak için hayallerinin peşinden gittiler ve özel bir yerde olduklarının farkındalar"

Yaz aylarında çok sayıda transferde Chelsea ile rekabet eden Barcelona, İngiliz devinin yoğun talebine rağmen Raphinha ve Jules Kounde transferlerinde mutlu sona ulaşmıştı.

Bu isimlerin yanı sıra Chelsea'den ayrılan Andreas Christensen ve Marcos Alonso'yu da kadrosuna katan Barcelona, Bayern Münih ile yeni sözleşme imzalamayı reddeden Robert Lewandowski'yi de 50 milyon euro'luk bonservis bedeliyle kadrosuna kattı.