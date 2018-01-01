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Jordi Cruyff: Real Madrid'in yaşadıkları Barcelona'ya ibret olmalı

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(C)Getty Images
Eski Barcelona oyuncusu Jordi Cruyff, Ronaldo'nun ayrılışından sonraki Real Madrid'in performansını örnek göstererek Katalan temsilcisini uyardı.

Jordi Cruyff, Cristiano Ronaldo'nun ayrılışından sonra Real Madrid takımının göstermiş olduğu performans konusunda eski takımı Barcelona'yı uyardı.

Ronaldo, Real Madrid'de 9 sezon geçirdikten sonra sürpriz bir kararla 100 milyon euro karşılığında Juventus'a transfer olmuştu.

Yıldız oyuncunun gidişinden sonra Madrid ekibi bocaladı ve lider Barça'nın 8 puan gerisinde kaldı.

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Barcelona'nın efsane oyuncusu Johan Cryuff'un oğlu olan Jordi Cruyff Sport'a yaptığı açıklamayla, Barcelona'nın Messi'yi satıp Real Madrid gibi bir hataya düşmemesi konusunda ikazda bulundu:

"Madrid'in yaşadıkları Barça için bir uyarı olmalı. Madrid'te oynayanların hepsi harika oyuncular ancak bu oyunda 2-0 gerideyken bile kazanacağını düşünmelisin. Messi bunu yapıyor. Bu futboldan daha fazlası... Bir inanç."

Cruyff, Ronaldo'nun Real Madrid takımını bir arada tuttuğunu söyleyerek, "Cristiano, Madrid için şemsiye gibiydi. Yağmur yağdığında kimse ıslanmazdı. Şimdiyse o şemsiye yok." diye konuştu.

Cristiano Ronaldo bu sezon ligde 17 maça çıkıp 11 gol attı.

Lionel Messi ise La Liga'da bu sezon 15 maça çıktı, 15 gol attı.

 

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