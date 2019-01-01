Jordi Cruyff: Neymar, dünyanın en yetenekli 5 oyuncusundan biri

Efsanevi futbolcu ve teknik direktör Johan Cruyff'un oğlu Jordi Cruyff, Neymar'ın Barcelona'ya geri dönmesi konusunda istekli.

futbolunun yetiştirdiği, futbol dünyasının efsane ismi Johan Cruyff'un oğlu Jordi Cruyff, 'ya dönmesi gündemde olan Brezilyalı yıldız oyuncu Neymar ile ilgili açıklamalarda bulundu.

Barcelona'dan 222 milyon euro karşılığında 'e transfer olarak dünyanın en pahalı futbolcusu olan Neymar'ın, yaz transfer dönemi boyunca eski takımına döneceği konuşuldu. Bunun yanı sıra 'in de 27 yaşındaki oyuncu için devreye girdiği öne sürülmüştü.

Barcelona'nın La Masia Akademisi'nde yetişen ve A takımda oynadıktan sonra , , ve gibi takımlarda forma giyen eski futbolcu Jordi Cruyff, Neymar'ın, dünyanın en özel 5 yeteneği arasında yer aldığını belirtti.

El Pais'e konuşan Cruyff, "Neymar'ın geri dönmesini ister miyim? Onun gibi olağanüstü yeteneklere sahip bir oyuncunun her daim geri dönmesinden yanayım. Neymar, her şeyden önce açıkça fark yaratan bir oyuncu. Yetenekli birçok futbolcu var ama o, en özel 5 yetenekten biri. Topa sahip olduğunda bir şeyler olacağını biliyorsunuz. En üst düzeyde fark yaratabilecek birinin takımda olmaması, şampiyonluğu kıl payı kaçırmak gibi bir şey."

Cruyff, Neymar'ın dönmesini istemeyen Barcelona taraftarları ile ilgili şunları ifade etti: "Şu anda taraftarların verdiği tepkiyi anlayabiliyorum, ayrıldığı zaman çok üzülmüşlerdi. Ancak bir insanın büyüklüğü, yanlış bir tercih yapan birini anlayabilmesiyle ölçülür. Futbolda bir oyuncuyu takımdan ayrıldığı için affetmemek, duygusalığın bir parçasıdır. Bu anlaşılabilir bir durum, çünkü futbolda ve ayrıca kulüplerin yönetilmesinde duyguların büyük etkisi vardır. Ben, ikinci bir şansın verilebileceğini savunuyorum."

"Olaya pratik açıdan bakarsak Neymar ile başka bir oyuncunun takıma transfer edilmesi arasında büyük bir fark var. Neymar; kulübü, kulübün gereksinimlerini, baskıyı, çevreyi, oyun sistemini tanıdığı için size garanti veriyor. Onunla birlikte risk ihtimali daha düşük. Kim takımında en iyilerin olmasını istemez ki? Neymar, taraftarların ayağını yerden kesen bir oyuncu. Kötü bir yılı geçirdiği gerçeği ek bir motivasyon olarak yorumlanabilir. Ben olsaydım, minnettar olurdum ve elimden gelenin en iyisini yapmaya çalışırdım."