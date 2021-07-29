Jordi Cruyff: "Babam futbol oynamamı yasaklamıştı"

Johan Cruyff Enstitüsü’nün kurucu üyesi Jordi Cruyff, babasıyla olan ilişkisini ve yaşadıklarının hayatını nasıl etkilediğini anlattı.

1999’da kurulan Johan Cruyff Enstitüsü, sporculara ve ve spor alanında çalışan profesyonellere yöneticilik eğitimi veren bir kurum.

Johan Cruyff, enstitüyü hangi düşünceyle kurduğunu, “Bence spor organizasyonlarını yönetmek için en ideal adaylar, spora tutkuyla bağlı olan insanlar” sözleriyle açıklıyor.

2016’da hayatını kaybeden Johan Cruyff’tan bayrağı devralan oğlu Jordi, babasıyla yaşadığı tecrübelerden çok önemli hayat dersleri çıkarmış.

Ne söyledi?

Enstitünün internet sitesine bir röportaj veren Jordi, babasının eğitime neden bu kadar önem verdiğini şöyle anlatıyor.

“Fikrin temeli okulu yarıda bırakmasına dayanıyor. Futbolda başarılı olmasını sağlayan sıradışı bir yeteneği ve güçlü bir iradesi vardı, ama şanssız bir sakatlığın hayatını tamamen değiştirebileceğinin de farkındaydı.”

“Hayatta birden fazla plana, birden fazla stratejiye sahip olmaya daima önem verdi. Karşınıza çıkabilecek her ihtimale hazırlıklı olmalısınız.”

Notlar kötüyse futbol yok

Johan Cruyff, profesyonel kariyeri boyunca Barcelona ve Manchester United formaları giyen oğluna bu bilinci erken yaşta aşılamış.

“Bana bunu zor yoldan öğretti. 15-16 yaşlarındaydım, notlarım kötü olduğu için iki ay futbol oynamama izin vermedi.”

“Spor eğlencelidir, ama eğitiminize %100 konsantre olmalı ve kendinizi hayata hazırlamalısınız.”

“Barcelona B takımında oynarken, hatta A takıma yükselmek üzereyken bile beni ders çalışmam için zorlardı. Üniversitede işletme derslerine girdim, o dersler bugün bana işimde yardımcı oluyor.”

Emekli olan sporcular boşluğa düşüyor

Jordi Cruyff, profesyonel sporcuların emekli olduklarında yaşadığı zorluklara da değiniyor.

“Buna ‘kara delik’ diyorlar. Doğrusu birçoğu maddi problemler yaşıyor, bazıları için ise para dışındaki faktörler söz konusu.”

“11-12 yaşından beri içinde olduğunuz rutin değişiyor. Sporcuyken her gün daha iyi olmak için çalışmak rutininiz haline geliyor. Kariyeriniz bittiğinde birden geliri ve hedefi olmayan bir insana dönüşüyorsunuz.”

“Bunları kaybedince kendinizi ne iş yapacağınızı bilmeden, her sabah yataktan kalkmak için bir neden ararken buluyorsunuz.”

"Yöneticiler sporun içinden gelmeli"

“Babam her zaman, sporu ileriye götürebilecek ve spor hakkında iyi kararlar alabilecek kişilerin o sporu yapanlar olduğunu düşünürdü. Sporun içini ve dışını bilen, baskı altında hızlı karar verebilen, profesyonel dünyanın iniş çıkışlarla dolu yapısını tanıyan insanlar.”

“İnsanlara baskıyla nasıl başa çıkacaklarını öğretmek için, bu baskıyı yaşamış birinden daha iyi bir aday düşünülemez.”

Cruyff, zorluklarla başa çıkma konusunda babasından öğrendiklerini şöyle anlatıyor.

“Babam genç ve deneyimsiz sporcuların hatalarına karşı daha anlayışlı yaklaşırdı. Neyi yanlış yaptıklarını gösterirken sadece ceza vermez, onları anlamaya çalışırdı.”

“Bir konuda kararsızlık yaşadığımda bana hislerimin sesini dinlememi söyler, insani ve profesyonel açıdan doğru olduğunu düşündüğüm şeyi yapmamı isterdi.”

“Doğru şeyi yaptığınızdan emin olduktan sonra, bunun bir hata olduğu ortaya çıksa bile aslında hata yapmamışsınızdır.”

NBA üzerine çalışmayı seviyor

Cruyff, çalışmaları sırasında babası dışında hangi sporcuları referans aldığı sorulduğunda şu yanıtı veriyor.

“İsim vermeyeceğim, ama diğer spor dallarındaki büyük egolara sahip oyuncuları analiz etmeyi seviyorum."

"Örnek vermek gerekirse, NBA oldukça zorlu bir lig, sürekli seyahat ediyorlar. Bir takımda liderlik için çekişen iki oyuncu olduğunda sorunları nasıl çözersiniz? Koç ve yöneticiler nasıl davranmalıdır? Bu gibi senaryoları analiz etmekten hoşlanıyorum.”

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